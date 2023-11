Κοινωνία

Θάνατος 17χρονου στη Βοιωτία: Έκλεισε η Εθνική Οδός λόγω διαμαρτυριών (βίντεο)

Διαμαρτυρία για τον θάνατο του 17χρονου στη Βοιωτία πάνω στην Εθνική Οδό. Επί τόπου ισχυρές αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις.

Κλειστή είναι η Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου και στα δύο ρεύματα, καθώς και οι παράδρομοι, από το 39ο έως το 42ο χλμ, στο ύψος των ΣΕΑ Μεγάρων.

Λίγο μετά τις 20:30 το βράδυ της Τρίτης, Ρομά βγήκαν στο δρόμο, διαμαρτυρόμενοι για τον θάνατο του Χρήστου Μιχαλόπουλου στη Βοιωτία.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις.

Είχε προηγηθεί διαμαρτυρία και στη Θεσσαλονίκη, όπου δεκάδες κάτοικοι του καταυλισμού Αγίας Σοφίας στα Διαβατά, έκαψαν κάδους και λάστιχα, στα πλαίσια διαμαρτυρίας για τον θάνατο του 17χρονου.

Οδηγοί έχουν εγκλωβιστεί και στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, όπως μεταδίδει η ρεπόρτερ του ΑΝΤ1, Γεωργία Λαγού.

Λίγο μετά τις 21:30, η Εθνική Οδός άνοιξε.

