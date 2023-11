Βοιωτία

Βοιωτία - Φονική καταδίωξη: το πόρισμα των ιατροδικαστών για τον 17χρονο

Τι έδειξε η νεκροψία-νεκροτομή για τα τραύματα του 17χρονου που έχασε τη ζωή του στη Βοιωτία.

Ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή για τον 17χρονο που έχασε τη ζωή του μετά από φονική καταδίωξη στη Βοιωτία.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο ιατροδικαστές, που την διενήργησαν, εντόπισαν διαμπερές τραύμα στον αριστερό αντίχειρα, με την πορεία της βολίδας να συνεχίζει στην αριστερή πλευρά του λαιμού και να καταλήγει στο θώρακα.

Το θύμα φαίνεται πως έχει βληθεί από κοντινή απόσταση, ενώ έχει και εκδορές στο πρόσωπο.

Από την ιατροδικαστική εξέταση, φάνηκε ότι η βολή πραγματοποιήθηκε σε μικρή απόσταση από το θύμα, ενώ ο 17χρονος έφερε και εκδορές τριβής στην αριστερή μετωπιαία χώρα και στα αριστερά ζυγωματικά. Τέλος, όπως διαπιστώθηκε, ο 17χρονος δεν έφερε τραύματα στα πλευρά.

Ο 41χρονος αστυνομικός βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και παράνομη εκτέλεση πυροβολισμού εξουδετέρωσης.

Όπως έγινε γνωστό έχουν καταθέσει και άλλοι αυτόπτες μάρτυρες πέραν των τριών ανηλίκων που ήταν μαζί με το θύμα.

Την υπεράσπιση του αστυνομικού που συμμετείχε στην καταδίωξη του 17χρονου ανέλαβε ο Αλέξης Κούγιας.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" για την υπόθεση ο Αλέξης Κούγιας ανέφερε πώς ο πυροβλισμός του αστυνομικού στον Ρομά έγινε εξ επαφής.

Υπενθυμίζεται ότι προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την προσεχή Πέμπτη ζήτησε και πήρε ο αστυνομικός, που κρατείται για τον θάνατο από πυροβολισμό του 17χρονου μετά από την καταδίωξη που έγινε το βράδυ του Σαββάτου στη Βοιωτία.

