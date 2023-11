Κοινωνία

Βοιωτία - Κούγιας στον ΑΝΤ1: Εξ επαφής ο πυροβολισμός του 17χρονου Ρομά (βίντεο)

Ο Αλέξης Κούγιας που ανέλαβε την υπεράσπιση του 41χρονου αστυνομικού που τραυμάτισε θανάσιμα τον ανήλικο μίλησε στον ΑΝΤ1. Τι λέει για το τροχαίο και την σύλληψη της πρώην συζύγου του, Εύης Βατίδου.

Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την προσεχή Πέμπτη ζήτησε και πήρε ο αστυνομικός, που κρατείται για τον θάνατο από πυροβολισμό του 17χρονου μετά από την καταδίωξη που έγινε το βράδυ του Σαββάτου στη Βοιωτία.

Ο 41χρονος αστυνομικός βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και παράνομη εκτέλεση πυροβολισμού εξουδετέρωσης.

Όπως έγινε γνωστό έχουν καταθέσει και άλλοι αυτόπτες μάρτυρες πέραν των τριών ανηλίκων που ήταν μαζί με το θύμα.

Την υπεράσπιση του αστυνομικού που συμμετείχε στην καταδίωξη του 17χρονου ανέλαβε ο Αλέξης Κούγιας.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" για την υπόθεση ο Αλέξης Κούγιας ανέφερε πώς ο πυροβλισμός του αστυνομικού στον Ρομά έγινε εξ επαφής.

«Το αν εκπυροσκρότησε, αν έγινε πάνω σε πάλη είναι κάτι άλλο. Είναι τελείως διαφορετικό να προσπαθείς να πάρει ένα όπλο, να νιώθεις ότι κινδυνεύεις η ζωή σου, να πυροβολείς εν ψυχρώ. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο πότε μπορεί να πυροβολήσει αστυνομικός. Εγώ δεν θα υπερασπιστώ αστυνομικό που πυροβόλησε εν ψυχρώ. Δεν δικαιολογείται ένας αστυνομικός να πυροβολεί επειδή η ομάδα των Ρομά έχει παραβατικές συμπεριφορές» είπε στον ΑΝΤ1 ο κ. Κούγιας.

«Εκείνο που γνωρίζω είναι οτι υήρχε μια καταδίωξη στους δρόμους του Αλιάρτου όπου για πολύ ώρα ο νεαρός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς. Όταν βγήκαν εκτός Αλιάρτου επέλεξε να πάει στα ορεινά, η καταδίωξη ήταν 45 λεπτά» πρόσθεσε ο Αλέξης Κούγιας, ο οποίος μετέφερε, επίσης, την πληροφορία ότι οι προφορικές καταθέσεις και από τους Ρομά είναι υπέρ του αστυνομικού.

