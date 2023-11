Κοινωνία

Βοιωτία - Φονική καταδίωξη: προθεσμία έλαβε ο αστυνομικός για να απολογηθεί

Τι φέρεται να ανέφερε ο 41χρονος αστυνομικός που κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό 17χρονου.

Προθεσμία να απολογηθεί έλαβε ο 41χρονος αστυνομικός που εμπλέκεται στο θανάσιμο τραυματισμό του 18χρονου που σημειώθηκε μετά από καταδίωξη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (11/11/2023) στο Λεοντάρι Θηβών για την ερχόμενη Πέμπτη (16.11.23).

Ο αστυνομικός της ΟΠΚΕ οδηγήθηκε σήμερα, Δευτέρα (13.11.23) στο δικαστικό μέγαρο της Θήβας, ενώ έξω από αυτό υπήρχαν συγγενείς και φίλοι του νεαρού αγοριού.

Αστυνομικές πηγές σημειώνουν ότι ο 41 ετών αρχιφύλακας της ΟΠΚΕ Βοιωτίας υποστήριξε πώς κατά τη διάρκεια του ελέγχου στο όχημα, το θύμα προσπάθησε να αρπάξει το όπλο του αρχιφύλακα, με αποτέλεσμα αυτό να εκπυρσοκροτήσει και να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Όπως έχει γίνει γνωστό από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ έχει διαταχθεί ΕΔΕ ενώ παράλληλα αναμένονται και τα αποτελέσματα της βαλλιστικής και ιατροδικαστικής εξέτασης για να φωτιστούν περισσότερο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε η τραγωδία.

Η προσαγωγή του αρχιφύλακα στα δικαστήρια έγινε κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας ενώ έξω από το δικαστήριο είχαν συγκεντρωθεί φίλοι και συγγενείς του θύματος που ζητούσαν την τιμωρία του.

Τέλος ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται γύρω από τον καταυλισμό των Ρομά στο Πυρί της Βοιωτίας, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να αποτρέψουν το ενδεχόμενο να υπάρξουν περαιτέρω επεισόδια.

