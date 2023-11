Κοινωνία

Βάρη: Σύλληψη καταζητούμενου για απόπειρα δολοφονίας και ληστεία

Ο άνδρας με τον συνεργό του είχαν ληστέψει βενζινάδικο στα Σπάτα.

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, από αστυνομικούς της Ομάδα ΔΙΑΣ, στην περιοχή της Βάρης, 30χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία και απείθεια.

Ειδικότερα, ο 30χρονος κατηγορείται ότι στις 10/9/23 μαζί με ένα 41χρονο, που συνελήφθη, διέπραξαν ληστεία σε πρατήριο υγρών καυσίμων στα Σπάτα Αττικής, όπου με την απειλή πιστολιού εξανάγκασαν τον διαχειριστή της επιχείρησης να τους παραδώσει χρηματικό ποσό ενώ την ίδια ημέρα μετέβησαν σε περιοχή της Νέας Μάκρης, όπου ο 41χρονος χρησιμοποιώντας πιστόλι πυροβόλησε σε βάρος ατόμου που βρισκόταν στο σημείο χωρίς να τον τραυματίσει.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

