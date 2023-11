Τεχνολογία - Επιστήμη

X : Η Κομισιόν αναστέλλει κάθε διαφήμιση στο πρώην Twitter

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει λόγο για «ανησυχητική αύξηση της παραπληροφόρησης και της ρητορικής μίσους».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τις υπηρεσίες της να αναστείλουν οποιαδήποτε διαφημιστική καμπάνια στο X (πρώην Twitter) λόγω της «ανησυχητικής αύξησης της παραπληροφόρησης και της ρητορικής μίσους».

«Έχουμε δει μια ανησυχητική αύξηση της παραπληροφόρησης και της ρητορικής μίσους σε πολλά κοινωνικά δίκτυα τις τελευταίες εβδομάδες, και αυτό φυσικά αφορά το X», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γιοχάνες Μπάρκε. «Συστήσαμε στις υπηρεσίες μας να απέχουν από τη διεξαγωγή διαφημιστικών εκστρατειών στην πλατφόρμα, που ανήκει στον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ», πρόσθεσε. Διευκρίνισε πάντως ότι η απόφαση αυτή δεν θέτει υπό αμφισβήτηση την παρουσία των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Χ,.

Από τότε που ο Έλον Μασκ αγόρασε το Twitter στα τέλη Οκτωβρίου 2022 προτού αλλάξει το όνομά του, η πλατφόρμα χαλάρωσε τους κανόνες της για την παραπληροφόρηση, μείωσε τις ομάδες εποπτείας περιεχομένου και επέτρεψε την επιστροφή πολλών αμφιλεγόμενων προσωπικοτήτων.

Η Κομισιόν ξεκίνησε μάλιστα έρευνα τον Οκτώβριο στο περιεχόμενο του Χ για διάδοση «ψευδών πληροφοριών», «βίας και τρομοκρατικού περιεχομένου» και «ρητορικής μίσους» στο πλαίσιο του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Η προσέγγιση αυτή εντάσσεται στην εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), που επιβάλλει ενισχυμένες υποχρεώσεις στις πλατφόρμες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στη σύσταση προς τις υπηρεσίες της μετά από καταγγελία της Αυστριακής ένωσης Novb για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

