Επέτειος Πολυτεχνείου: Μαζική η συμμετοχή στην πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία (εικόνες)

Η φετινή πορεία συνεχίστηκε και προς την πρεσβεία του Ισραήλ, με του διαδηλωτές να φωνάζουν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 21:00 η μαζική διαδήλωση για τα 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Από νωρίς το μεσημέρι φοιτητικοί σύλλογοι με κεντρικό σύνθημα «οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν στα μουσεία, εμπρός για της γενιάς μας τα Πολυτεχνεία», φορείς, κόμματα κι οργανώσεις της αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, το ΜέΡΑ 25, εργατικά σωματεία και συλλογικότητες του αντιεξουσιαστικού χώρου συγκεντρώθηκαν κατά μήκος της οδού Σταδίου και κατευθύνθηκαν αρχικά προς την αμερικάνικη πρεσβεία. Στη συνέχεια μέρος της διαδήλωσης συνέχισε προς την πρεσβεία του Ισραήλ κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και φωνάζοντας καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.

Του συλλαλητηρίου προπορευόταν ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 κρατώντας πανό με σύνθημα «Αντίσταση για πάντα στο φασισμό».

Νωρίτερα, όταν έκλεισαν οι πύλες του Πολυτεχνείου, φοιτητικοί σύλλογοι, κρατώντας μια μεγάλη παλαιστινιακή σημαία, πραγματοποίησαν προσυγκέντρωση και με πορεία κατευθύνθηκαν στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη, στην οδό Σταδίου, περιμένοντας να ξεκινήσει ο κύριος όγκος της διαδήλωσης. Στο μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμμετείχε ο πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης ενώ στο μπλοκ του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ ο γραμματέας της ΚΠΕ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Ανδρέας Σπυρόπουλος ο οποίο δήλωσε: «Πενήντα χρόνια μετά, τιμούμε τους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους για ελευθερία και δημοκρατία. Το Πολυτεχνείο είναι σύμβολο των αγώνων μιας ολόκληρης γενιάς. Μας δίνει σήμερα το σύνθημα για να παλέψουμε και εμείς για ελευθερία και δημοκρατία σε ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά και για ένα κοινωνικό κράτος μέσα από την παιδεία, την υγεία και ίσες ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους».'

Παράλληλα μαζική αντιμπεριαλιστική πορεία πραγματοποίησε το ΚΚΕ έως την αμερικανική πρεσβεία. Στην πορεία συμμετείχε πολυμελής αντιπροσωπεία της Κ.Ε. του ΚΚΕ με επικεφαλής τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.

«Ο Νοέμβρης ήταν μια κόκκινη ρωγμή, η ιστορία γράφεται με πάλη ταξική» και «η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά», ήταν κάποια από τα συνθήματα που φώναξαν οι χιλιάδες διαδηλωτές και διαδηλώτριες που συμμετείχαν.

Νωρίτερα, ξεχωριστή πορεία πραγματοποίησε το «μπλοκ» της ΠΑΣΠ με την αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου, η οποία και ολοκληρώθηκε το απόγευμα μπροστά από την πρεσβεία των ΗΠΑ.

