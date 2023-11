Αθλητικά

Μπακς: Αντετοκούνμπο και Λίλαρλντ... βομβάρδισαν την Σαρλότ (βίντεο)

Προέλαση Μπακς με Giannis-Λίλαρντ, σόου Τζέιμς, Σέλτικς και Κινγκς 5Χ5, «τριπλός« Γιόκιτς.

Ο Νταμιάν Λίλαρλντ σημείωσε 27 πόντους, ο Μάλικ Μπίσλι 20 ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρόθεσε 16 πόντους , εννέα ασίστ και οκτώ ριμπάουντ σε 28 λεπτά, στην επιστροφή του μετά από την απουσία στο παιχνίδι με τους Ράπτορς, και οι Μιλγουόκι Μπακς πέρασαν με 130-99 από τη Σαρλότ κάνοντας το 2 στα 2 στο In-Season Tournament του NBA.

Ο Μάικλ Μπρίτζες, ο οποίος είχε τιμωρηθεί για τους 10 πρώτους αγώνες της σεζόν, επέστρεψε μετά από απουσία 583 ημερών αντιμέτωπος με κατηγορίες που σχετίζονται με ενδοοικογενειακή βία, σκόραρε 17 πόντους σε 33 λεπτά, ενώ είχε και πέντε ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ για τους Χόρνετς.

Ο ΛαΜέλο Μπαλ ηγήθηκε της ομάδας της Σαρλότ με 37 πόντους, ενισχυμένος από την επιτυχία 11 στις 12 ελεύθερες βολές.

Οκτώ παίκτες του Μιλγουόκι έκαναν τουλάχιστον ένα καλάθι 3 πόντων.

Ο ΛεΜπρΟκτώ παίκτεςόν Τζέιμς σημείωσε 35 πόντους και έδωσε εννέα ασίστ για να οδηγήσει τους Λος Άντζελες Λέικερς στη νίκη με 107-95 επί του οικοδεσπότη Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς

Ο Άντονι Ντέιβις πρόσθεσε 16 πόντους και 14 ριμπάουντ και ο Ντ' Άντζελο Ράσελ είχε 14 πόντους και έξι ασίστ για τους Λέικερς. Πρινς και Γουντ συγκέντρωσαν 10 πόντους ο καθένας καθώς το Λος Άντζελες κέρδισε για τέταρτη φορά σε πέντε παιχνίδια.

Ο Τζεράμι Γκραντ σημείωσε 24 πόντους για τους Τρέιλ Μπλέιζερς, οι οποίοι έχουν χάσει έξι σερί παιχνίδια.

Ο Ντ' Άαρον Φοξ σημείωσε 43 πόντους-ρεκόρ σεζόν-, 14 από τους στην τελευταία περίοδο, για να βοηθήσει τους φιλοξενούμενους Σακραμέντο Κινγκς να ξεπεράσουν τους μαχόμενους Σαν Αντόνιο Σπερς με 129-120.

Ο Σάσα Βεζένκοβ αγωνίστηκε για 17 λεπτά, με 5 πόντους και 4 ριμπάουντ για τους Κινγκς, ενώ ο ο Βικτόρ Γουεμπανιαμά, μέτρησε 27 πόντους και 9 ριμπάουντ για τους Σπερς.

Οι Κινγκς έχουν πέντε συνεχόμενες νίκες ενώ το Σαν Αντόνιο έχει επτά ήττες στη σειρά.

Ο Ζάιον Γουίλιαμσον σημείωσε 26 πόντους, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας πρόσθεσε 22 και οι οικοδεσπότες της Νέα Ορλεάνης Πέλικανς νίκησαν τους Ντένβερ Νάγκετς με 115-110 για τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους μετά από ένα σερί πέντε ήττων.

Σε μία βραδιά που ο Νίκολα Γιόκιτς έφτασε σε ένα απίθανο treple double, με 26 πόντους, 16 ριμπάουντ και 18 ασίστ, το οποίο όμως δεν αποδείχθηκε αρκετό να δώσει στο Ντένβερ τη νίκη.

Ο Μπράντον Ίνγκραμ σημείωσε 21 πόντους, ο Νάτζι Μάρσαλ 12 και ο Ντάισον Ντάνιελς 10 για τους Πέλικανς,.

Ο Τζόελ Έμντιντ είχε 32 πόντους, οκτώ ασίστ και επτά ριμπάουντ για να επιτρέψει στους Φιλαδέλφεια Σίξερς να ξεπεράσουν τους οικοδεσπότες Ατλάντα Χοκς με 126-116

Οι Σίξερς, που διέκοψαν ένα σερί δύο ήττων, βελτιώθηκαν σε 2-1 ενώ οι Χοκς έπεσαν στο 1-1.

Ο Ντέρικ Γουάιτ πέτυχε ένα τρίποντο στα 26,8 δευτερόλεπτα από το τέλος και οι φιλοξενούμενοι Μπόστον Σέλτικς νίκησαν τους Τορόντο Ράπτορς με 108-105.

Ο Γουάιτ ολοκλήρωσε με 13 πόντους και ο Τζέιλεν Μπράουν είχε 23 για τους Σέλτικς, που έχουν κερδίσει πέντε σερί παιχνίδια.

Ο Τζέισον Τέιτουμ πρόσθεσε 17 πόντους για τη Βοστώνη.

Οι 28 πόντοι του Ντάριους Γκάρλαντ οδήγησαν έξι σκόρερ του Κλίβελαντ σε διψήφιο αριθμό και οι Καβαλίερς ξεπέρασαν την απουσία του Ντόνοβαν Μίτσελ και «έστειλαν» τους φιλοξενούμενους Ντιτρόιτ Πίστονς στη 10η συνεχόμενη ήττα τους, (108-100). Οι Πίστονς είναι χωρίς νίκη τον Νοέμβριο.

Στους σημερινούς αγώνες που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:

Ουάσινγκτον-Νέα Υόρκη 99-120

Σαρλότ-Μιλγουόκι 99-130

Τορόντο-Βοστώνη 105-108

Ατλάντα-Φιλαδέλφεια 116-126

Σαν Αντόνιο-Σακραμέντο 120-129

Κλίβελαντ-Ντιτρόιτ 108-100

Σικάγο-Ορλάντο 97-103

Νέα Ορλεάνη-Ντένβερ 115-110

Γιούτα- Φοίνιξ 128-131

Πόρτλαντ-ΛΑ Λέικερς 95-107