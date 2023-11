Αθλητικά

Ο Τάισον Φιούρι, o πιο σέξι αθλητής στον κόσμο

Ο Τάισον Φιούρι, ο αήττητος πρωταθλητής βαρέων βαρών, επιλέχθηκε από τους Αγγλίδες ως ο «πιο σέξι αθλητής στον κόσμο».

Σε ψηφοφορία που διοργάνωσε η εφαρμογή γνωριμιών «Illicit Encounters» και διεξήχθη μεταξύ 2.000 Βρετανίδων, ο Φιούρι βρέθηκε πάνω από άλλους αθλητές των οποίων η σωματική διάπλαση τους είναι εξαιρετική, όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο ή ο Τράβις Κέλσι, που έκλεψε την καρδιά της Τέιλορ Σουίφτ, μιας από τις πιο δημοφιλείς τραγουδίστριες στον κόσμο σήμερα.

Σύμφωνα με το Illiit Encounters πίσω από τον Τάισον Φιούρι, που πήρε βαθμολογία 9,3 στα 10 στις γυναίκες συμμετέχουσες, βρέθηκε ο Βρετανός πυγμάχος, Άντονι Τζόσουα, ενώ ο Τράβις Κέλσι ολοκλήρωσε το βάθρο.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Βρετανός πιλότος της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον, ενώ για την πέμπτη επιλέχθηκε ο Πορτογάλος σταρ, Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ακολουθούν -6ος- ο Νορβηγός διεθνής επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ, 7ος είναι ο συμπαίκτης του στη Σίτι, Άγγλος διεθνής Τζακ Γκλίλις, στην όγδοη θέση είναιο Ιρλανδός παίκτης γκολφ Ρόντι ΜακΛρόι ο Λιονέλ Μέσι μπήκε στη λίστα στην 9η θέση και ο πρώην πρωταθλητής του UFC (Ultimate Fighting Championship), Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, κλείνει την δεκάδα.

