Οικονομία

ΑΑΔΕ: Με εισαγωγές και εξαγωγές “μαϊμου” μηδένιζαν τον ΦΠΑ τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς οι πεπειραμένοι επιχειρηματίες κατάφερναν να παρουσιάζουν μηδενικό ΦΠΑ μέσα από μια ολόκληρη μηχανορραφία πλαστών συναλλαγών εκτός συνόρων.

-

Ταυτόχρονη επιχείρηση σε Ελλάδα και Γερμανία πραγματοποιήθηκε από 13 έως 15 Νοεμβρίου 2023, στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με σκοπό την εξιχνίαση κακουργηματικής διασυνοριακής απάτης που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ΦΠΑ κατά τα έτη 2021 και 2022, ύψους 30.700.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν από την ΕΛΑΣ 63χρονος και 37χρονος κατόπιν σχετικών ευρωπαϊκών ενταλμάτων του Γραφείου της Κολωνίας Γερμανίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για περίπτωση απάτης (φοροδιαφυγή από κοινού σε μια ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση).

Η υπόθεση αφορά τη διερεύνηση δράσης εγκληματικής οργάνωσης με πεδίο την κατ' εξακολούθηση τέλεση διασυνοριακής απάτης σχετικά με τον ΦΠΑ στην οποία κεντρικό ρόλο διαδραματίζει εγχώρια εταιρία που εμπορεύεται ηλεκτρονικές συσκευές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, προέκυψε ότι η εν λόγω εταιρία προέβαινε σε εισαγωγές, απευθείας ή μέσω τρίτων εταιριών, από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προϊόντων αξίας εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία στη συνέχεια πουλούσε μέσω τρίτων ημεδαπών εταιριών στον τελικό καταναλωτή χωρίς να αποδοθεί ο ΦΠΑ που αναλογούσε ή πραγματοποιούσε εξαγωγές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρίτες εταιρίες να αιτούνται την επιστροφή του ΦΠΑ.

Για να καλύψουν τη δράση τους πραγματοποιούσαν τις συναλλαγές μέσω διαδοχικών πωλήσεων υπό τη μορφή κυκλώματος «carousel» και απάτης τύπου «εξαφανισμένου εμπόρου», και έτσι ισορροπούσαν τον ΦΠΑ που προέρχονταν από τις παραπάνω πωλήσεις, παρουσιάζοντας στις εκάστοτε περιοδικές δηλώσεις ίσα ποσά ΦΠΑ εκροών και εισροών.

Τέλος, προέβαιναν στη νομιμοποίηση των εσόδων τους μέσω της ανάμειξης αυτών με άλλα νόμιμα περιουσιακά στοιχεία που διέθεταν και τα χρησιμοποιούσαν στις οικονομικές τους δραστηριότητες ή στην αγορά διαφόρων περιουσιακών στοιχείων, αποκρύπτοντας την προέλευση και τον τρόπο διάθεσης τους.

Κατά την επιχείρηση στη χώρα μας, από υπαλλήλους της Υποδιεύθυνσης Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ε.Δ.Ε.Ε.), με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, παρουσία αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος, καθώς και σε ορισμένες έρευνες παρουσία Γερμανών Ποινικών Φορολογικών Ελεγκτών, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 5 εγκαταστάσεις των υπό διερεύνηση εταιριών και σε 10 συνολικά οικίες εμπλεκομένων προσώπων στη Δυτική Αττική, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

μεγάλος όγκος ψηφιακών και φυσικών αρχείων που αφορούσαν τον κύκλο εργασιών τους, προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιολόγηση και αξιοποίηση,

10 οχήματα, στην πλειονότητα τους πολυτελή,

260.470 ευρώ σε μετρητά,

8 φορητοί υπολογιστές,

5 tablets και 7 μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών,

33 κινητά τηλέφωνα,

17 μονάδες αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (USB STICKS)

κάρτα SIM, memory stick, 2 micro SD,

συσκευή για λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων,

24 κάρτες (χρεωστικές, προπληρωμένες, πιστωτικές) διαφόρων τραπεζικών ιδρυμάτων,

24 ρολόγια διαφόρων επωνυμιών,

5 αεροβόλα όπλα και

πλήθος σημειώσεων

Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθη και ένας 26χρονος για παράβαση της νομοθεσίας για τις εξαρτησιογόνες ουσίες, ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Οι συλληφθέντες με εντάλματα οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, η οποία διέταξε την προσωρινή τους κράτηση προκειμένου παραδοθούν στις Αρχές της Γερμανίας.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.eppo.europa.eu/en/news/two-arrests-greece-and-germany-eppo-investigation-eu307-million-vat-fraud .

Ειδήσεις σήμερα:

Κως: Κατηγορείται για ασέλγεια στο ανήλικο παιδί της φίλης του

Formula 1 - GP Λας Βέγκας: Poleman ο Λεκλέρ

Αρχηγός τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού: Έχουμε νησιά και βραχονησίδες των οποίων αμφισβητείται η κυριαρχία