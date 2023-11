Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης: Τραυματισμένος ο Βινίσιους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για τον άσσο της ισπανικής ομάδας και την κατάσταση του ποδιού του η οποία θα επηρεάσει τις συμμετοχές του.

-

Οι φόβοι της Ρεάλ Μαδρίτης για την κατάσταση της υγείας του Βινίσιους τελικώς επιβεβαιώθηκαν.

Με ανακοίνωσή που εξέδωσε το απόγευμα του Σαββάτου η ισπανική ομάδα γνωστοποίησε πως οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Βραζιλιάνος άσος, έδειξαν πως έχει υποστεί ρήξη στον αριστερό μηριαίο δικέφαλο, η οποία και επηρεάζει τον τένοντα.

Parte medico de Vini Jr.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 18, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Βύρωνας: Δοκιμές αυτοσχέδιων ναρκωτικών έκανε η 16χρονη που είναι στη ΜΕΘ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έχει “σμπαράλια” πέφτοντας πάνω σε σταθμευμένο (εικόνες)

Σεισμός στις Φιλιππίνες: Νεκροί, αγνοούμενοι και ζημιές (βίντεο)