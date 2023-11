Οικονομία

Θεοχάρης για φορολογικό νομοσχέδιο: Ακούμε τα σχόλια και θα γίνουν σημειακές αλλαγές

Ο υφυπουργός Οικονομικών μίλησε για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, αλλά και για το έκτακτο επίδομα των Χριστουγέννων.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησε ο υφυπουργός Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης για το έκτακτο επίδομα των ευάλωτων για τα Χριστούγεννα και το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην τάξη των ελεύθερων επαγγελματιών.

Αναφορικά με το έκτακτο επίδομα είπε ότι, τα χρήματα πρέπει να δοθούν πριν από το τέλος του έτους και αφού ψηφιστεί, «στόχος είναι να δοθεί πριν από τα Χριστούγεννα».

Το επίδομα αφορά περί τους 2,3 εκατομμύρια δικαιούχους, οι οποίοι δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι, απλά θα το δουν να πιστώνεται στους λογαριασμούς τους.

Για το φορολογικό νομοσχέδιο, τόνισε ότι, λαμβάνονται υπόψη τα σχόλια και οι αντιδράσεις που γίνονται στη διαβούλευσή του, υπογράμμισε ωστόσο ότι, «οι αλλαγές θα είναι σημειακές, το νομοσχέδιο δεν θα αλλάξει».

Σχολίασε πως, έχουν διευρυνθεί κριτήρια, όπως η μη λειτουργία επιχειρήσεων συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου, όπως για παράδειγμα τα σχολικά κυλικεία και ότι υπάρχουν και πληθυσμιακά κριτήρια, όπως οι ηπειρωτικές περιοχές με κάτω των 500 κατοίκων ή τα νησιά με κάτω από 3000 κατοίκους.

«Πολλές φορές δουλεύεις τρεις μήνες και βγάζεις περισσότερα», συμπλήρωσε σχετικά.

Το προσδοκώμενο όφελος από τη φορολογία υπολογίζεται για το 2024 στα 600 εκατομμύρια ευρώ και μετά την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, το 2025, στα 850- 900 εκατομμύρια.

Διπλασιάζεται το πρόστιμο για αγορές άνω των 500 ευρώ χωρίς απόδειξη και πάνω σε αυτό σχολίασε ο υφυπουργός ότι, αν κάποιος θέλει έκπτωση φόρου, πρέπει να έχει συγκεκριμένο όριο αποδείξεων, υπενθυμίζοντας πως, αποδείξεις γιατρών μετράνε διπλά και αποδείξεις από υδραυλικούς δίνουν έκπτωση 30%.

«Ο μόνος τρόπος να κοπούν αποδείξεις είναι να δίνει το κράτος χρήματα», σημείωσε χαρακτηριστικά και κατέληξε με την απαγόρευση της αγοράς ακινήτων με μετρητά, πρόβλεψη του νέου νομοσχεδίου.

