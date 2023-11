Κοινωνία

Απαγορευτικό απόπλου: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Τι ισχύει για τα δρομολόγια των πλοίων. Θυελλώδεις πνέουν οι άνεμοι στα πελάγη.

Απαγορευτικό απόπλου ισχύει από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια για Αργοσαρωνικό, ενώ κλειστές είναι πολλές πορθμειακές γραμμές.

Επίσης, δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια από Βόλο για Σποράδες.

