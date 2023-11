Κοινωνία

Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός που εξαπατούσε πολίτες

Η δράση του αστυνομικού που οδήγησε στην προσωρινή του απομάκρυνση από το Σώμα.

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ ο αστυνομικός που συνελήφθη την Παρασκευή (17/11) από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, μαζί με έναν ιδιώτη συνεργό του, κατηγορούμενοι για -κατά περίπτωση- ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη κατά συναυτουργία και κατ΄εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος κατ' εξακολούθηση και πλαστογραφία.

Ο αστυνομικός, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, παρουσιαζόταν σε πολίτες ως οικονομολόγος και με το πρόσχημα ότι μπορούσε να τους εντάξει στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, τους αποσπούσε χρήματα.

Παράλληλα, εις βάρος του αστυνομικού διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

