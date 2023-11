Αθλητικά

Βόλος: Επεισόδια και απειλές σε ποδοσφαιρικό αγώνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ρ'ήγας Φεραίος και Ολυμπιακός Βόλου ανταλλάσσουν βολές για απειλές και προπηλακισμούς στο περιθώριο της αναμέτρησης.

-

Επεισόδια σημειώθηκαν στην ποδοσφαιρική αναμέτρηση την Κυριακή στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο (ΕΑΚ) του Βόλου, μεταξύ παραγόντων του Ολυμπιακού Βόλου και του Ρήγα Φεραίου.

Οι δύο ομάδες εξέδωσαν σκληρές ανακοινώσεις, κατηγορώντας η μία την άλλη για τραμπουκισμούς, προπηλακισμούς αλλά ακόμα και ευθείες απειλές κατά της ζωής.

Η αρχική ανακοίνωση της ομάδας του Ρήγα Φεραίου:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ. Ρήγας Φεραίος καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό και απερίφραστο τρόπο τα χθεσινά επεισόδια που έλαβαν χώρα στο γήπεδο του στο ΕΑΚ Βόλου στον αγώνα πρωταθλήματος Α’ ΕΠΣΘ, με τον Ολυμπιακό Βόλου.

Η βία που έχει εμφιλοχωρήσει στα γήπεδα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και δραστικά, πριν το φαινόμενο λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, κυρίως από τους ανθρώπους του αθλητισμού, κάτι που χθες δεν είδαμε σε καμία περίπτωση.

Οπαδοί με επιθετική και βίαιη στάση, που δεν έχουν καμία θέση στο χώρο του γηπέδου, βρέθηκαν να έχουν πρόσβαση στον αγωνιστικό χώρο, ενώ οι ιθύνοντες παράγοντες παρακολουθούσαν το “θέαμα” χωρίς καμία αντίδραση!

Και όλα αυτά σε έναν αγώνα που παρακολουθούσαν οικογένειες με μικρά παιδιά!

Πλέον, περιμένουμε τα αρμόδια όργανα της ΕΠΣΘ να επιληφθούν της υποθέσεως με αίσθημα δικαίου, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την εξάλειψη παρόμοιων συμπεριφορών και πρακτικών, που αποτελούν την ταφόπλακα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και να απομονώσουμε το ταχύτερο δυνατό όλους αυτούς που δεν έχουνε καμία σχέση με τον αθλητισμό και με ότι αυτός πρεσβεύει.

Χωρίς ίχνος ρεβανσισμού,

Με εκτίμηση,

το Δ.Σ. του Α.Σ. “Ρήγας Φεραίος”»

Η απάντηση από τον Ολυμπιακό Βόλου

«Η ομάδα μας πέτυχε μια ακόμα δύσκολη νίκη σε ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό φετινό πρωτάθλημα με πολλές ομάδες ενισχυμένες και με λογική διάθεση να “κόψουν” με κάθε τρόπο βαθμούς από τον Ολυμπιακό.

Εχθές, 19 Νοεμβρίου έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με φιλάθλους και των δύο ομάδων, Ρήγα Φεραίου και Ολυμπιακού να κάθονται μαζί, στην ίδια κερκίδα και να μη συμβαίνει το παραμικρό. Σε φίλαθλα πλαίσια και οπαδούς και των δύο ομάδων να κάθονται μαζί στην κερκίδα όπως παλιά. Η φιλοξενία ήταν άριστη. Ευχαριστούμε τους φιλάθλους και φίλους μας απ’ το Βελεστίνο που ήρθανε.

Δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να δηλώσουμε ότι δεχθήκαμε απειλές από παράγοντα του Ρήγα Φεραίου, την ιστορική αυτή ομάδα με έδρα το αγαπημένο μας Βελεστίνο.

Μια ωραία πόλη, με ωραίους ανθρώπους και μεγάλη ιστορία. Είναι κρίμα κάποιοι παράγοντες να εκπροσωπούν ποδοσφαιρικά την πόλη και να απειλούν με ευθείες απειλές για τη σωματική ακεραιότητα και ακόμα και τη ζωή διοίκησης, ανθρώπων, φιλάθλων επειδή χάθηκε ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου με ένα γκολ στις καθυστερήσεις. Για ό,τι συμβεί σε οποιονδήποτε θα θεωρήσουμε ηθικά ή πραγματικά υπεύθυνο τον άνθρωπο που εξαπέλυσε αυτές τις ευθείες απειλές. Καλή συνέχεια στην ομάδα του Ρήγα στο πρωτάθλημα.

Στο τέλος της ημέρας είναι απλά ποδόσφαιρο. Ένα παιχνίδι. Και μάλιστα σε τοπικό επίπεδο.

Εμείς πετύχαμε απλά μια νίκη. Συνεχίζουμε σεμνά και ταπεινά. Έχουμε κάνει απλά μια καλή αρχή. Δεν έχουμε πάρει ούτε το 15% των πόντων που απαιτούνται. Και μη ξεχνάμε ότι στη συνέχεια υπάρχουν και τα μπαράζ αν και εφόσον καταφέρουμε να βγούμε πρώτοι απέναντι σε πολύ καλές ομάδες.

Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη. Συνεχίζουμε να προστατεύουμε την ομάδα μας και να κοιτάμε μόνο αυτή, στη χειρότερη χρονιά της ιστορίας της. Ολυμπιακός Βόλου».

Και η δεύτερη ανακοίνωση του Ρήγα Φεραίου

«Ο πρόεδρος του ποδοσφαιρικού τμήματος του ολυμπιακού Βόλου κ. Παπαδόπουλος, ο οποίος δηλώνει δικηγόρος, θα έπρεπε να γνωρίζει ότι ο λόγος έναντι κάποιου άλλου δεν ευσταθεί σε κανένα δικαστήριο, απεναντίας οδηγεί μόνο σε ψευδείς εντυπώσεις, ενώ τα μάτια εκατοντάδων φιλάθλων και των θεατών του διαδικτυακού Voloslive, που έδειχνε την χθεσινή αναμέτρηση, τους καθιστά αδιάσειστους μάρτυρες της τραγικής εικόνας των τραμπουκισμών, της ρίψης αντικειμένων και της εισόδου των φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο με κίνδυνο την ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών μας. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί ποτέ να μας εκπροσωπήσει σε δικαστική αίθουσα ο κ. Παπαδόπουλος ως νομικός μας σύμβουλος για ευνόητους λόγους!

ΥΓ: Ο ίδιος επιτέθηκε σε ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, αλλά παρόλα αυτά η φιλοξενία του ήταν άψογη».

Ειδήσεις σήμερα:

“Η Μάγισσα”: Συγκλονιστικά τα νέα επεισόδια με καταιγιστικές εξελίξεις (εικόνες)

Γαλλία: Νεκρός 16χρονος από επίθεση με μαχαίρι σε φεστιβάλ (εικόνες)

ΣΥΡΙΖΑ: Αποχωρεί με αιχμές η Νεολαία Θεσσαλονίκης