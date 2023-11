Κόσμος

Ροζαλίν Κάρτερ: Πέθανε η πρώην Πρώτη Κυριά των ΗΠΑ

Έφυγε από τη ζωή η Ροζαλίν Κάρτερ, το λιτό μήνυμα του συζύγου της και πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, Τζιμι Κάρτερ.

Η Ρόζαλιν Κάρτερ, πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ και σύζυγος του 39ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Τζίμι Κάρτερ, πέθανε σήμερα στο σπίτι της στο πλευρό του συζύγου της σε ηλικία 96 ετών, ανακοίνωσε το Carter Center.

«Η Ρόζαλιν ήταν η σύντροφός μου σε βάση ισοτιμίας σε ό,τι έχω εκπληρώσει», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Carter Center.

Στον Λευκό Οίκο από το 1977 μέχρι το 1981, ο Τζίμι Κάρτερ, 99 ετών, είναι ο γηραιότερος πρώην αμερικανός πρόεδρος στην Ιστορία.

Ο Τζίμι και η Ρόζαλιν Κάρτερ παντρεύτηκαν το 1946.