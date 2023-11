Πολιτική

Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού - Ανδρουλάκης: Χρέος μας να στηρίξουμε την αποϊδρυματοποίηση

Στο Κέντρο Βρεφών "Μητέρα" βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού.

«Έχουμε χρέος να στηρίξουμε την αποϊδρυματοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι πολύ σύντομος ο χρόνος παραμονής σε κλειστές δομές. Το διεθνώς αποδεκτό όριο είναι περίπου στους έξι μήνες. Στην Ελλάδα, αντίθετα, η παραμονή ξεπερνά τα έξι χρόνια, αποδεικνύοντας πόσο πίσω είμαστε σε σύγχρονες ευρωπαϊκές πρακτικές», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης μετά την επίσκεψή του στο κέντρο βρεφών "Μητέρα", ανήμερα της παγκόσμιας ημέρας των δικαιωμάτων του παιδιού. «Έχουμε χρέος, επίσης, να στηρίξουμε την αναδοχή και νέες εναλλακτικές μορφές στήριξης και φροντίδας των παιδιών, ώστε να έχουν ανοιχτή δημιουργική απασχόληση. Χαίρομαι γιατί κάποιες από αυτές τις πρακτικές υλοποιούνται στο κέντρο βρεφών "Μητέρα" και οφείλουμε να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στους εργαζομένους» πρόσθεσε.

«Προτεραιότητά μας είναι ο σεβασμός των δικαιωμάτων του παιδιού. Γι' αυτό επισκεφτήκαμε σήμερα το κέντρο βρεφών "Μητέρα". Συζητήσαμε με τη διοίκηση και τους εργαζομένους τα προβλήματα, τις προκλήσεις και τους ευχαριστήσαμε για τις υπηρεσίες, που προσφέρουν στα παιδιά» σημείωσε ο Ν. Ανδρουλάκης. Τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής συνόδευαν οι βουλευτές Κατερίνα Καζάνη και Νάντια Γιαννακοπούλου, η Γραμματέας του Τομέα Κοινωνικής Συνοχής Έφη Μπέκου και η Διευθύντρια του πολιτικού γραφείου του Προέδρου του Κινήματος, Έλενα Αναστασίου.

Συνομιλία με τη διοίκηση και τους εργαζόμενους

«Σε διεθνές επίπεδο το κοινώς αποδεκτό όριο παραμονής σε κλειστές δομές είναι οι έξι μήνες. Στη χώρα μας ξεπερνά τα έξι χρόνια. Αυτό πρέπει να αλλάξει για το καλό των παιδιών, καθώς προτεραιότητα αποτελεί να βρίσκονται το συντομότερο δυνατό σε ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον, πάντα με υποστήριξη. Και όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, αυτό αποτελεί ευρωπαϊκή κανονικότητα. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε τις εναλλακτικές μορφές φροντίδας, που εσείς εδώ στο "Μητέρα", -όπως έχω ενημερωθεί-, έχετε υιοθετήσει την ανοιχτή δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά, ώστε να βρίσκονται το συντομότερο δυνατόν σε ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον, πάντα με υποστήριξη. Σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα δικαιωμάτων των παιδιών, πρέπει να υπάρχει καθολικός σεβασμός των δικαιωμάτων τους. Και ειδικά για αυτά τα παιδιά πρέπει να είμαστε μια πραγματικά ανθρώπινη κοινωνία. Εύχομαι όλες οι πολιτικές δυνάμεις αδιατάρακτα και με συνέπεια να στηρίξουμε αυτήν την προοπτική, για να έχουμε μια κοινωνία που σέβεται το παιδί, που σέβεται τον άνθρωπο» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης συνομιλώντας με τη διοίκηση και τους εργαζομένους.

Αναφερόμενος στον θεσμό της αναδοχής ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισήμανε πως «η αναβάθμιση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών στα παιδιά, με τις μορφές που έχετε υιοθετήσει, πρέπει να συνδυαστεί με την ώθηση σε ένα πιο ευέλικτο αλλά συγκροτημένο με διαφάνεια και κριτήρια πλαίσιο αναδοχής. Η αναδοχή είναι ένα από τα κρισιμότερα στοιχήματα για να δημιουργήσουμε συνθήκες προοπτικής για όλα αυτά τα παιδιά τα επόμενα χρόνια. Βεβαίως, πάντα με κριτήρια ώστε να αξιολογούνται, να ελέγχονται για να είναι αυτά τα παιδιά σε ένα ασφαλές και με προοπτική οικογενειακό περιβάλλον».

