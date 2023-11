Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου”: Δεύτερος καταγγέλλων φέρεται να παίρνει πίσω όσα κατήγγειλε για τον π. Αντώνιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα ανατροπή στην υπόθεση της Κιβωτού. «Είπα ψέματα ότι έφαγα ξύλο» φέρεται να δηλώνει νεαρός που κατέθεσε κατά του π. Αντωνίου.

-

Άλλος ένας εκ των πρωταγωνιστών της υπόθεσης της «Κιβωτού του κόσμου», ο οποίος με την κατάθεση του κατηγόρησε τον π. Αντώνιο για περιστατικά βίας και κακοποίησης φέρεται να παίρνει πίσω τις καταγγελίες και να ανασκευάζει υπέρ του ιερέα.

Στο συμπληρωματικό απολογητικό υπόμνημα που κατέθεσε στην ανακρίτρια ο π. Αντώνιος συμπεριλαμβάνεται ένα σημείωμα από έναν 16χρονο, το οποίο έχει συνταχθεί στις 8 Σεπτεμβρίου 2023. Πρόκειται για νεαρό που αναιρεί την εις βάρος του ιερέα καταγγελία, για όσα συνέβησαν στη δομή του Βόλου.

Το περιεχόμενο της επιστολής:

«Στην Κιβωτό του κόσμου έχω μπει από το 2013 και θέλω να πω ότι, μέχρι το 2022, η ζωή μου μέσα στην ΚΙΒΩΤΟ ήτανε τέλεια! Παρ’ όλα αυτά, εγώ, σαν ανώριμος, με τα άλλα παιδιά μαζευτήκαμε και είπαμε να πούμε ψέματα και εμείς οι μικρότεροι να συμφωνήσουμε με ό,τι μας πει ο βασικός καταγγέλων (αναφέρει το όνομα του), γιατί συγκεκριμένα αυτός (αναφέρει το όνομα του); Γιατί ήταν δικιά του η ιδέα. Και συγκεκριμένα, μέχρι το 2022, η ζωή μου ήταν τέλεια, γιατί από το 2022 έφυγε ο Πάτερ Αντώνιος, που ΑΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟΣ, ΜΙΣΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ και όσοι ήταν μέσα στην Κιβωτό και έξω, γιατί βοηθούσε και οικογένειες που δεν είχαν στέγη και τροφή, ο Πάτερ Αντώνιος τους τα εξασφάλιζε τα πάντα. Τώρα θα σας πω όλη την αλήθεια, όπως την βίωσα εγώ. Το Νοέμβριο του 2022, είχα έρθει επίσκεψη στον θείο μου στην Αθήνα. Από τη χαρά του ο βασικός καταγγέλλων (αναφέρει το όνομα του) που είχα έρθει στην Αθήνα, μου έστειλε μήνυμα που μένω. Του είπα τη διεύθυνσή μου και μου ανακοινώνει ότι έρχεται σπίτι μου μαζί με τον Α.. Αφότου ήρθαν στο σπίτι και οι δύο αρχίζαμε και λέγαμε τα πράγματα για την Κιβωτό.

Μιλάγαμε και γελάγαμε για το βίντεο που είχε βγάλει ο Γ**** στην Χίο, στο σπίτι του Τ*****. Μας έλεγε πως τον σούρωσε και τον επηρέασε να πει ψέματα για τον Πάτερ και όταν τον ρώτησα πως τα κατάφερε, μου είπε ότι ο Πάτερ έλεγε για τον Τ***** ότι ήταν ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΓΥΦΤΟΣ. Εννοείται ότι όλα αυτά είναι ψέματα! Και το ήξερε ο Γ****. Μετά πήγε η συζήτηση στην ιστορία που φτιάξαμε για τους ξυλοδαρμούς στο Βόλο. Μετά, χαιρότανε ο Α. πως την έστησε στον Πασχάλη και τον Αναστάση και πως τον βοήθησε στα ψέματα ο Μ. Π. Τώρα θα σας πω όλη την αλήθεια για την κλοπή στο Βόλο. Υπήρχε επικοινωνία με βιντεοκλήση Γ**** από την Καλαμάτα) με τον Α. που ήταν στο Βόλο. Εγώ άκουσα τον Α. να λέει στο Γ***** ότι πρέπει να κάνει κάτι για να απελευθερώσει τον πατέρα του από τη φυλακή. Τότε, ο Γ**** του έβαλε την ιδέα να σχεδιάσουν κλοπή στο γραφείο της ΚΙΒΩΤΟΥ στο Βόλο. Το σχεδίαζαν μέρες, το είπαν και στο Ν******* και πως εκείνος συμφώνησε. Αυτά τα άκουσα από όταν το έλεγε ο Α. στον Γ**** όταν μίλαγαν στο τηλέφωνο. Μου υποσχέθηκαν να μου δώσουν λεφτά για να μη μιλήσω, εγώ δέχτηκα και είπα ό,τι θέλετε είμαι δίπλα σας.

Τώρα θα σας πω για το δήθεν ξυλοδαρμό στο Βόλο τον Αύγουστο του 2022. Τότε είχε φύγει ο Α. από το Βόλο και εγώ, ο Κ.Μ, ο Θ. Μ. και ο Α. Δ., είχαμε κρυφή επικοινωνία μαζί του. Εκείνος ήθελε να μάθει από εμάς πληροφορίες για το σπίτι, π.χ αν έχουν έρθει δωρεές, αν ρωτάνε για εκείνον μας έλεγε να παρακολουθούμε το γραφείο και που τα βάζουν τα λεφτά τώρα πια. Για να μας πείσει να του δώσουμε πληροφορίες μας έλεγε πως ό,τι υπάρχει στην ΚΙΒΩΤΟ ανήκει σε εμάς και θα το πάρουμε με τον δικό μας τρόπο. Την κρυφή αυτή συζήτηση την ανακάλυψε ο κ. Ν. με τον κ. Πασχάλη και με το δίκιο τους, ανησύχησαν για εμάς και άρχισαν να μας ρωτάνε τι σχέση έχουμε εμείς με αυτόν! Η συζήτηση αυτή κράτησε αρκετή ώρα γιατί μας ρώταγαν και τους 5. Όταν τελείωσε αυτή η συζήτηση, εγώ δίψαγα και πήγα στην κουζίνα να πιώ νερό. Τότε κάθισα στην τραπεζαρία και είχα τρέμουλο και πονοκέφαλο. Βάζοντας θερμόμετρο, είχα πυρετό και μετά έκανα τεστ covid και ήμουν θετικός. Τότε με βάλαν στο δωμάτιο του covid. Μετά από 2 μέρες έρχεται ο κ. Μ.*. Παρ’ όλο που είχα covid με έβαλε μαζί με τα παιδιά εκεί μας ρώταγε επίμονα τι έγινε στη συνάντηση. Τότε εμείς τους είπαμε όλη την αλήθεια που έχω πει παραπάνω. Εκείνος τότε πήγε για νερό και εγώ πήρα την πρωτοβουλία για να τελειώνουμε με όλο αυτό να πούμε ψέματα πως φάγαμε ξύλο. Όταν ξανά ήρθε ο Π. του είπαμε αυτό. Τότε πήρε τον Χ.Χ. και του τα είπε. Όταν μιλούσαν στο τηλέφωνο εγώ ήμουν δίπλα και τους άκουγα και όταν τελείωσαν πιάνω τον κύριο Π. και του λέω πως σας είπαμε ψέματα για να τελειώσουμε με όλο αυτό το θέμα και εκείνος με πιάνει και μου λέει ότι είναι ευκαιρία να φύγουν κάποιοι υπάλληλοι από την ΚΙΒΩΤΟ και συγκεκριμένα μου είπε για τον Κύριο *. και την Κυρία *. που ήταν υπεύθυνη των σπιτιών. Ξέροντας την αντιπάθειά του προς αυτά τα πρόσωπα αφού μου το είχε πει πολλές φορές. Αυτό το έκανε γιατί με εμπιστευόταν και ήξερε ότι θα τα πω στο νονό μου. Ο Π. ήθελε (να) γίνει υπεύθυνος στο Βόλο. Όταν τελείωσα την καραντίνα, με έπιασε ο Χ. Χ. και μου είπε πως το έχει ανεβάσει στο facebook, εγώ τότε νευρίασα μαζί του. Εκείνος, μας είχε βγάλει βίντεο και έτσι φοβήθηκα να πω την αλήθεια ξανά. Τώρα θα σας πω πως με πλησίασε ο βασικός καταγγέλων (αναφέρει το όνομα του) για να φτιάξουμε δική μας ιστορία. Με πιάνει ο Π. και μου λέει ότι κάποιος θέλει να μου μιλήσει και μου δίνει το κινητό του να μιλήσω με το Γ****. Εκείνος μου είπε ότι έχει έρθει στο Βόλο και να κατέβουμε βόλτα να τον δούμε και ότι ο Π. θα βοηθήσει να τους πείσει να κατέβουμε βόλτα. Και επίσης μου είπε ο Γ***** ότι θέλει εμένα πιο πολύ να μου πει. Εγώ αφού τελείωσε το τηλεφώνημα ρωτάω τον κ. Μ. Π. γιατί να μιλήσω με το Γ****, τι σχέση έχω μαζί του, να το πούμε στην κ. Ε.; Εκείνος μου είπε λέξη προς λέξη: «Αν θες την ελευθερία σου θα πρέπει να φύγει από εδώ ο Ν. και η Ε. και να μην μας ζαλίζει ο Π.». Εμείς, την επόμενη μέρα, κατεβήκαμε στο Βόλο και συναντήσαμε τον Μ. και τον Γ*****, μας είπε ότι είχε φύγει από την Κιβωτό. Τον έδιωξαν, γι’ αυτό θέλει να πάρει εκδίκηση. Μετά με πιάνει εμένα προσωπικά έτσι όπως μου είχε πει από το τηλέφωνο και μου λέει ότι εγώ θα κάνω σοβαρή καταγγελία για να πάρω αποζημίωση και με αυτόν τον τρόπο τους διώχνουμε και προλαβαίνουμε μην κινηθούν αυτοί νομικά εναντίον μας για την κλοπή και εγώ φοβήθηκα γιατί ήξερα για την κλοπή και είπα πες μου τι θες να κάνω. Εκείνος μου είπε ότι θα είμαστε σε επικοινωνία και ό,τι θέλω εκεί μέσα, στον κ. Π. να μιλήσω.

Αρχές Δεκεμβρίου επικοινώνησα με τον Γ***** ξανά και ήθελε τη βοήθειά μου για να μιλήσει με το Β. Τότε, εγώ έδωσα το κινητό μου για να μιλήσουν, εγώ το είχα βάλει ανοιχτή ακρόαση και άκουγα τι έλεγαν. Ο Γ**** προσπαθούσε να τον πείσει να πει ψέματα για τον Πάτερ, πως δήθεν τον πείραξε.

Ο Β. (που πήρε πίσω τις καταγγελίες με βίντεο που αποκάλυψε το TheNewspaper.gr) τα αρνιόταν όλα και έλεγε πως δεν μπορώ να πω ψέματα. Μετά, λέει ο Γ****, δώσε μου τον Π. και μου λέει ο Π**** κάνε τα πάντα για να τον πείσεις να πει αυτά που θέλουμε και εγώ του είπα άστο πάνω μου, αυτό το έκανα επειδή φοβόμουν τον Γ****, μην πει ότι ξέρω για την κλοπή. Ξέχασα να σας πω πως ο Γ**** του είπε ότι για να πάει στη μητέρα του μόνιμα θα ‘πρεπε να πει ό,τι είπε ο Π. για τον Πάτερ. Εγώ επειδή είδα ότι αυτό είναι πολύ σοβαρό και έχουν ξεπεραστεί κατά πολύ τα όρια, κράτησα μία απόσταση από όλο αυτό το θέμα για κάποιες εβδομάδες. Μετά, ο Γ**** έβαλε τον κο Μ. να πιάσει κάποιον παιδαγωγό που ήταν κοντά στον Β. και να τον ρωτήσει αν τον έχει πειράξει ο Πάτερ. Αυτός έπιασε τον κ. Β***** που ήταν ο παιδαγωγός (που) ήταν κοντά στον Β.. Ο Β***** τον ρώταγε αν είχε γίνει κάτι και αυτός τα αρνιόταν όλα. Σε όλα αυτά ήμουν μπροστά. Μετά από όλες αυτές τις προσπάθειες, ο Γ****** ξαναμίλησε μαζί μου και με απείλησε ότι θα μου κάνει κακό σε εμένα, γιατί ξέρει πολλά. Και τότε εγώ αναγκάστηκα να μπω σε αυτό το τριπάκι, να μιλήσω με το Β. και να τον πείσω να πει ψέματα όπως και έγινε!

Ο νονός μου, ο Π.M. που πάντα από την πρώτη στιγμή που πάτησα στην ΚΙΒΩΤΟ ήταν δίπλα μου και του είχα εμπιστοσύνη και νοιαζόταν για μένα πάντα, είδε από τα social media μου πως είχα ανεβάσει φωτογραφίες με τον Α. (και) με μάλωνε και με συμβούλευε να είμαι μακριά του, γιατί δεν είναι καθόλου καλό παράδειγμα για εμένα. Στις 30.05.2022, κατέβηκα με ΚΤΕΛ με την κυρία Ε., η οποία είχε κάποιες δουλειές στα γραφεία. Τότε ο νονός μου της είχε πει να φέρει και εμένα, να μου πει τις συμβουλές από κοντά, αυτό ακριβώς τίποτα παραπάνω!

ΟΥΤΕ ΞΥΛΟ ΕΦΑΓΑ! Οι συνέπειες που υπήρχαν παντού ήταν απλές συνέπειες, π.χ να μην δούμε μια ταινία, να μην παίξουμε ένα παιχνίδι και όταν λέγαμε απομόνωση, εννοούμε εμείς να είμαστε μακριά από την ομάδα για κάποια λεπτά, μέχρι εκεί! Εργασίες ήταν απλές για τον προσωπικό μας χώρο. Για τις εξωτερικές εργασίες ήταν στο πρόγραμμα εκμάθησης στην σχολή γεωπονίας, το οποίο πρόγραμμα είχε και θεωρία και πρακτική στο κτήμα (σπίτι) μας, πάντα με την επίβλεψη γεωπόνου και παιδαγωγών. Δεν ήταν καθόλου βαριές δουλειές και πάντα με ασφάλεια!!! Η υπεύθυνη του Βόλου, νοιαζόταν για όλα τα παιδιά επειδή, όπως σας είχα πει και πριν, ο Π. την μισούσε και πάντα της δημιουργούσε πρόβλημα. Ο Π. με πίεσε να πω ψέματα για εκείνη. ΠΟΤΕ δεν με έβαλε να πιω νερό από τη λεκάνη της τουαλέτας. Και πώς να γίνει αυτό! Εμείς μένουμε, ειδικά στο Βόλο σε ένα ΠΑΛΑΤΙ!!! Που δεν μας έλειπε ποτέ τίποτα. Είχαμε τα πιο ακριβά ρούχα, παπούτσια, βόλτες, εκδρομές σε νησιά και ωραιότατες κρουαζιέρες και στο σχολείο όλοι μας ζήλευαν.

Όταν ήρθα το Νοέμβριο στο θείο μου τον Γ.Κ. και είχε γίνει η συζήτηση με τα παιδιά, τον Γ**** και τον Κ. που σας είχα πει στην αρχή, ο θείος μου μας άκουγε σε όλη τη συζήτηση. Όταν έφυγαν τα παιδιά εκείνος με έπιασε και μου μίλησε με ρώταγε αν ήταν αλήθεια ή όχι και να του έχω εμπιστοσύνη. Εγώ σκέφτηκα να του πω όλη την αλήθεια, αλλά και ότι φοβόμουν τους άλλους δύο. Ο θείος μου μου είπε να μη φοβάμαι κανέναν και πρέπει να πω όλη την αλήθεια, διότι είναι κρίμα να την πληρώσει ο Πάτερ άδικα και οι άνθρωποι που ήταν δίπλα μας πραγματικά.

Τον ευχαριστώ τον θείο μου που με έκανε να καταλάβω το λάθος μου και να πάρω τον σωστό δρόμο. Θέλω να μείνω μαζί του, γιατί στην πιο δύσκολη περίοδο της ζωής μου ήταν δίπλα μου και με στήριξε!

Επίσης, θέλω να σας πω πως ο Πάτερ Αντώνιος αγαπά τα παιδιά και ποτέ δεν θα έκανε κακό σε ΚΑΝΕΝΑΝ! ΠΑΝΤΑ μας συμβούλευε και ήθελε όλο να μαθαίνει ότι προοδεύουμε! ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΠΙΣΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΦΤΙΑΞΕ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΕΜΑΣ!

Τέλος, ζητώ ένα τεράστιο συγγνώμη στον Πατέρα που με έχει μεγαλώσει εμένα και τον μικρό μου αδερφό. Επίσης, σε όσους έχω μπλέξει με τα ψέματά μου και στα παιδιά που είναι στην ΚΙΒΩΤΟ και τους λείπει ο Πάτερ! ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΟΛΑ! ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΠΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

Ξέχασα να σας πω, πως όταν ήρθα στην Αθήνα, 30/05/2022, συνάντησα και τον κ. Αναστάση που ήταν στο γραφείο με το νονό μου και εκείνος άκουγε τι έλεγα με το νονό μου και μου έλεγε και εκείνος συμβουλές στον όροφο υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι στα γραφεία. Κάποιοι μπαίναν στο γραφείο που ήμασταν εμείς και συζήταγαν κάποιες δουλειές με τον κ. Αναστάση.

Ο νονός μου είχε σπάσει το χέρι του και δεν μπορούσε να με χτυπήσει έτσι κι αλλιώς.

Ο Πάτερ είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου τη θεραπεία μου από μία ασθένεια, που όλοι γνωρίζουν ποια είναι και είναι πολύ δύσκολο να θεραπευτεί και γι’ αυτό ο Πάτερ είχε πει στον κ. Ν., που έχει γυναίκα νοσηλεύτρια, να προχωρήσει στην τελική θεραπεία στο νοσοκομείο της Λάρισας, για να πάρω τα ειδικά φάρμακα, τα οποία είναι πολύ ακριβά και έτσι έγινα καλά! Για αυτόν το λόγο, το δεύτερο όνομα που με βάπτισε ο Πάτερ Αντώνιος είναι ****** *****!».

Το κείμενο φέρεται να συντάχθηκε και να υπογράφηκε από τον 16χρονο στις 8 Σεπτεμβρίου και έχει περιεχόμενο που εκτείνεται σε 10 σελίδες, ενώ υπάρχουν και δύο μάρτυρες που συνυπογράφουν.

Πηγή: thenewspaper.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στη Λαμία: Αυτοκίνητο χτύπησε σε μπάρες και διαλύθηκε (εικόνες)

ΣΥΡΙΖΑ: Η ομάδα Αχτσιόγλου “ανοίγει την πόρτα” της εξόδου

Αργεντινή: Ο Χαβιέρ Μιλέι είναι ο νέος Πρόεδρος