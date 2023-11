Κοινωνία

Μητροπολίτης Πειραιώς: Επίθεση κατά Κασσελάκη και ΛΟΑΤΚΙ

Στην αρθρογραφία του ο Μητροπολίτης του Πειραιά επιτίθεται με βδελυγμία ενάντια στον ομόφυλο σεξουαλικό προσανατολισμό.

Σε σφοδρή ομοφοβική επίθεση επίκρισης και απόρριψης εναντίον του σεξουαλικού προσανατολισμού του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη προχώρησε ο μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ σε αρθρογραφία του στην ενημερωτική ιστοσελίδα εκκλησιαστικού ρεπορτάζ ekklisiaonline.gr , χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρές εκλφράσεις και χαρακτηρισμούς, αναφέροντας για τον κ. Κασσελάκη ότι «εμφανίζει ως δήθεν κανονικότητα την παρέκκλισή του» και αποκαλώντας παράλληλα τον Τάιλερ Μακμπέθ «ατυχή νεανία τον οποίον αποκαλεί σύζυγον» ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο προκαθήμενος της Πειραϊκής Εκκλησίας παρότι επισημαίνει ότι σέβεται τον πολιτικό αρχηγό, όπως κάθε άνθρωπο, και τιμά τη θεόσδοτη ελευθερία του, σημειώνει: «οφείλω να κρούσω τον κώδωνα του κινδύνου από την τυχόν άμβλυνση απορρίψεως της ανατροπής της ανθρώπινης οντολογίας και της παραχρήσεως της ανθρώπινης φυσιολογίας, που αποτελεί την τραγική σωματική πρακτική της ομοφυλοφιλίας».

Ο κ. Σεραφείμ γράφει πως «η σωματική πρακτική της ομοφυλοφιλίας και των δύο φύλων είναι ο ασφαλέστατος δρόμος για τις καρκινογενέσεις» και μιλά για ιατρική αλήθεια που «αποσιωπάται εντέχνως, γιατί η σωματική πρακτική της ομοφυλοφιλίας ενοχοποιείται επιστημονικώς για πέντε μορφές καρκίνου».

Το πλήρες κείμενο του Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ έχει ως εξής:

«Άρχομαι με τα αυτονόητα. Σέβομαι κάθε άνθρωπο και τιμώ την θεόσδοτη ελευθερία του, που αποδεικνύει πασίδηλα την ένθεη καταγωγή μας, γιατί, αν ήμαστε τυχαία συνάρμοση κυττάρων και προϊόν ασυνείδητης εξέλιξης, δεν θα είχαμε δυνατότητα επιλογής.

Επομένως, σέβομαι τον νέο Αρχηγό του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσεως και τον τιμώ ως συνάνθρωπο.

Ως μέλος του Σώματος του Χριστού, της Ορθόδοξης Καθολικής Εκκλησίας, στοιχών στην ευαγγελική εντολή «μή κρίνετε ?να μή κριθ?τε» (Μτ. 7,1) καί στο αδυσώπητο Παύλειο ερώτημα «σύ τίς ε? ? κρίνων ?λλότριον ο?κέτην;» (Ρωμ.14,4) δεν μου επιτρέπεται να εκφέρω κρίσιν διά τους συνανθρώπους μου, χρεωστώ όμως εκ καθήκοντος προς την ταπεινήν μου διακονίαν να επισκοπώ δια την ψυχοσωματική υγεία του Ποιμνίου του Χριστού, που μου έχει ανατεθεί, στηλιτεύοντας το βύθειο κακό του αρχαίου πτερνιστή που χωματοποεί τον άνθρωπο και τον απομειώνει οντολογικά.

Επειδή, λοιπόν, ο νέος Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- Π.Σ. επαίρεται δημοσίως με τον ατυχή νεανία που αποκαλεί «σύζυγόν» του, και με τον οποίον ετέλεσε «γάμον» στην υπερατλαντική χώρα, εμμέσως υποδεικνύων πρότυπο για την ζωή των νέων ανθρώπων και εμφανίζων ως δήθεν κανονικότητα την παρέκκλισήν του, οφείλω να κρούσω τον κώδωνα του κινδύνου από την τυχόν άμβλυνση απορρίψεως της ανατροπής της ανθρώπινης οντολογίας και της παραχρήσεως της ανθρώπινης φυσιολογίας, που αποτελεί την τραγική σωματική πρακτική της ομοφυλοφιλίας.

Έχω πολλές φορές καταθέσει δημοσίως την πίστη της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας και των Αγίων Θεοκηρύκων Αποστόλων και των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων, δια τό Κανονικό παράπτωμα του σοδομισμού, του «κολοφ?νος τ?ν κακ?ν», όπως εξονομάζεται από τον Ιερόν Χρυσόστομον, που στερεί τον άνθρωπο αιωνίως της κοινωνίας και μετοχής στην ζωή του Θεού.

Σήμερα, θα υπομνήσω τις τραγικές συνέπειες και τους θανατηφόρους σωματικά κινδύνους της εξωανθρώπινης αυτής παρεκκλίσεως, που η Ιατρική Επιστήμη γνωρίζει άριστα και αναφέρει σχετικώς, παρόλον που το «νεοεποχίτικο», διεθνιστικό σύστημα, προωθεί την ανθρώπινη αποϊεροποίηση, κολλώντας την ετικέτα του δήθεν «ομοφοβικού» ή καταργώντας τα σχετικά περί το γεννετήσιον ένστικτον αδικήματα ή διαγράφοντας από τον παγκόσμιο ψυχιατρικό κώδικα τις «περί το γεννετήσιον ένστικτον παρεκκλίσεις» ή θεσμοθετώντας στα Κοινοβούλια ως δήθεν έννομα αγαθά και ανθρώπινα δικαιώματα αυτές τις θανατηφόρες παρεκκλίσεις ή ποινικοποιώντας την κριτική των παρεκκλίσεων και διώκοντας κάθε σοβαρή εναντίωση.

Η σωματική πρακτική της ομοφυλοφιλίας και των δύο φύλων είναι ο ασφαλέστατος δρόμος για τις καρκινογενέσεις. Αυτή είναι η ιατρική αλήθεια που αποσιωπάται εντέχνως, γιατί η σωματική πρακτική της ομοφυλοφιλίας ενοχοποιείται επιστημονικώς για πέντε μορφές καρκίνου.

Η αιτία των καρκινογενέσων είναι ο επιπολάζων στον απεθυσμένο «ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων HPV», 40 εκ των 100 τύπων του οποίου δημιουργούν τους καρκίνους καθώς και ο ιός HIV (GLOBOCAN-Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο- IARC), όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σύγχρονα δημοσιεύματα του διαδικτύου.

Συνεπώς, το ζήτημα δεν είναι μόνον ηθικό και πνευματικό, αλλά πρωτευόντως κοινωνικό και ιατρικό και αφορά στη δημόσια υγεία των νέων ανθρώπων, που παραπληροφορούνται για τον ελλοχεύοντα τραγικό θάνατο από καρκίνο, εξαιτίας της ανατροπής της ανθρώπινης οντολογίας.

Είναι αυτονόητο ότι ο απευθυσμένος του σώματος αποβάλλει συνεχώς σωματικά περιττώματα και «φιλοξενεί» πολυεκατομμύρια μικροοργανισμών, παθογόνων και μη, που, αν εισέλθουν στον οργανισμό από άλλη οδό επιφέρουν σηψαιμικό θάνατο, γι’ αυτό και όποιος προβεί σε εξέταση βιοψίας του προστάτου αδένα υποχρεούται σε δεκαήμερη πολυδύναμη αντιβίωση.

Όσον αφορά στην προβαλλόμενη από συστημικά ΜΜΕ, δήθεν προοδευτικότητα και ανοικτότητα της Αμερικανικής κοινωνίας με αφορμή τον «γάμον» του νέου Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως, για τα δήθεν ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα για συμπεριφορές που δεν συνάπτονται με την ανθρώπινη οντολογία και φυσιολογία, γιατί δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα να πίνεις νερό με το αυτί σου ή να τρως με το χέρι σου, αφιερώνω ομοειδές γεγονός, που καταγράφει αιώνες πριν η τραγική ανθρώπινη Ιστορία για τον πρωτοπόρο των «gay γάμων», παράφορνα Ρωμαίο Αυτοκράτορα Νέρωνα, που μας διέσωσε ο περιώνυμος ιστορικός Κάσσιος Δίων Νικαέας.

«Ο προοδευτικός Νέρων, ο οποίος ενσαρκώνει τα όνειρα των μιμητών των πράξεών του, ήταν η πρώτη διακεκριμένη προσωπικότητα της αρχαιότητας που παντρεύτηκε άντρα. Σύμφωνα με τον ιστορικό Κάσσιο Δίωνα (2ος-3ος αι.) ο Νέρων έκανε διπλό γάμο. Ευνούχισε έναν έφηβο ονόματι Σπόρο, τον έντυσε θηλυκότατα με εντυπωσιακό φόρεμα, τον βάφτισε “Σαββίνα” και τον παντρεύτηκε σαν γυναίκα του.

Ταυτόχρονα παντρεύτηκε και άλλον νέο ονόματι Πυθαγόρα, ο οποίος θα έπαιζε μόνο το ρόλο του άντρα. (Κάσσιου Δίωνα Νικαέα, Ρωμαϊκή Ιστορία, Επιτομή Ξιφιλίνου, S178, στ. 10-20).

Μόλις πραγματοποιήθηκε ο γάμος του Νέρωνα, ο οποίος μάλιστα διατηρούσε αιμομικτικές σχέσεις με τη μητέρα του την Αγριππίνα, εξεδόθη διάταγμα που υποχρέωσε όλες τις κατακτημένες επαρχίες να γιορτάσουν το χαρμόσυνο γεγονός.

Φυσικά, εορτάστηκε ως έδει και στην Ελλάδα ο γάμος του Νέρωνα. Παρόμοια εκδοχή για το γάμο Νέρωνα – Σπόρου μας παρέδωσε και ο Σουετώνιος (Nero, XXVII-XXIX)» (πατήστε εδώ)

Τέλος, παραθέτω, για υπόμνηση της διαχρονικής εναντιώσεως των Ελλήνων στην ανατροπή της ανθρώπινης οντολογίας το άρθρο 332, του κεφ. 5, των Νόμων του μεγάλου Νομοθέτου της Αρχαίας Αθήνας Σόλωνος: «?ν τ?ς ?θηνα?ος ?ταιρήσ?, μ? ?ξέστω α?τ? τ?ν ?ννέα ?ρχόντων γενέσθαι, μηδ? ?ερωσύνην ?ερώσασθαι, μηδέ συνδικ?σαι τ? δήμ?, μηδ? ?ρχ?ν ?ρχέτω μηδεμιάν, μήτε ?νδημον, μήτε ?περόριον, μήτε κληρωτήν, μήτε χειροτονητήν, μηδ? ?πι κυρηκείαν ?ποστελλέσθω, μηδ? γνώμην λεγέτω, μηδ? ε?ς τ? δημοτελ? ?ερ? ε?σίτω, μηδ? ?ν τα?ς κοινα?ς στεφανοφορίες στεφανούσθω, μηδ? ?ντ?ς τ?ν τ?ς ?γορ?ς περιρραντηρίων πορευέσθω».

Και τίθενται τα σοβαρά ερωτήματα: κατόπιν της ζοφεράς αυτής πραγματικότητος που εγκυμονεί τον θάνατο και την ασθένεια, μπορεί οποιαδήποτε Κυβέρνησις νοημόνων ανθρώπων, από οποιαδήποτε ιδεολογική και πολιτική πλατφόρμα και αν εφορμάται, να νομοθετήσει τον καρκίνο και τον θάνατο ως έννομα αγαθά και να εξισώσει την κατ’ άρθρον 21 του ισχύοντος Συντάγματος οικογένεια, που αναφέρεται ως «θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους καθώς και ο γάμος, η μητρότητας και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους», με την ψυχοπαθολογική ανατροπή της ανθρώπινης οντολογίας και φυσιολογίας, της ομοφυλοφιλίας;

