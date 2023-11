Κοινωνία

Γυναίκα πέθανε εν πλω προς Πειραιά

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε στην καμπίνα της επιβάτιδα πλοίου.

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε στην καμπίνα της επιβάτιδα πλοίου που εκτελούσε το δρομολόγιο Χίος - Πειραιάς.

Η Λιμενική Αρχή Τζελέπη, ενημερώθηκε, τις πρωινές ώρες σήμερα Δευτέρα (20/11) από μέλος του πληρώματος Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι της Χίου προς το λιμάνι του Πειραιά, για την ανάγκη διακομιδής ημεδαπής επιβάτιδας, η οποία έχασε τις αισθήσεις της στην καμπίνα της.

Στη γυναίκα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το πλήρωμα του πλοίου, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Στη συνέχεια, διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Α' Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

