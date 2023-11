Κοινωνία

Ξυλοδαρμός μαθήτριας στο Περιστέρι: “Έχει να κάνει με τις παρέες που διαλέγεις”

Μαθήτρια του σχολείου όπου σημειώθηκε ακόμα ένα ακραίο περιστατικό βίας μίλησε στον ΑΝΤ1 για αυτό.

Δύο μαθήτριες του σχολείου στο Περιστέρι, όπου σημειώθηκε ο άγριος ξυλοδαρμός μαθήτριας από συμμαθήτριές της, μίλησαν στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Σύμφωνα με τα κορίτσια, ο τσακωμός φέρεται να έγινε για «μία μπλούζα», ενώ σε σχετική ερώτηση, απάντησαν ότι, «έχουν γίνει κι άλλα περιστατικά».

«Αν δε σε νοιάζει και τους αγνοείς, δεν θα σου κάνουν κάτι», απάντησε το κορίτσι, όταν ρωτήθηκε αν φοβάται.

Τέλος, σε ερώτηση για το αν υπάρχει συμμορία στο συγκεκριμένο σχολείο, είπαν ότι, «υπάρχει μία παρέα που κάνουν μαγκιές και τέτοια, δεν θα σου κάνουν κάτι. Πιστεύω πως είναι ανάλογα με την παρέα που επιλέγεις».

