Λεωφόρος Συγγρού: Δυο τροχαία δυστυχήματα μέσα σε λίγες ώρες

Τα δυστυχήματα σημειώθηκαν στο ύψος του Φαληρικού Δέλτα, ένα στην άνοδο και ένα στην κάθοδο.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στη Λεωφόρο Συγγρού, στην έξοδο προς Γλυφάδα, στην περιοχή της Καλλιθέας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μια μηχανή προσέκρουσε στην πίσω αριστερή ρόδα ενός ταξί. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο δικυκλιστής εκτινάχθηκε στην άσφαλτο.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε τον άτυχο αναβάτη χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου πιστοποιήθηκε θάνατος του.

Στο ίδιο περίπου σημείο, αλλά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, σημειώθηκε ακόμη ένα τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα.

Ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δυο άτομα, εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού, ενώ σοβαρά τραυματισμένος είναι και ο συνοδηγός του οχήματος.

