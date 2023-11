Κοινωνία

Επεισόδια σε Πανεπιστημιούπολη και Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν ομάδες νεαρών βγήκαν από τα ιδρύματα και έβαλαν φωτιές σε κάδους.

Επεισόδια είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα έξω από τη Γεωπονική Σχολή Αθηνών και την Πολυτεχνειούπολη στου Ζωγράφου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πριν από λίγο μία ομάδα περίπου 20 ατόμων εξήλθε από τη Γεωπονική Σχολή και έβαλε φωτιές σε κάδους σκουπιδιών στη λεωφόρο Αθηνών, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα.

Παρόμοιο σκηνικό εκτυλίσσεται και στου Ζωγράφου όπου και εκεί άγνωστοι βγήκαν από την Πανεπιστημιούπολη και έβαλαν φωτιές σε κάδους. Λόγω των επεισοδίων έχει κλείσει η οδός Ούλοφ Πάλμε.

