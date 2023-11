Life

“The 2Night Show”: Ζουγανέλη - Μάτσας στην παρέα της Τρίτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H αγαπημένη ερμηνεύτρια και εσχάτως ηθοποιός και ο τραγουδοποιός εντάσσονται στην συντροφιά του Γρηγόρη Αρναούτογλου με τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1.

-

Απόψε, Τρίτη 21 Νοεμβρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια, αλλά και ηθοποιός, μιλάει με ενθουσιασμό για την παράσταση «Η Εκατομμυριούχος», στην οποία πρωταγωνιστεί και θυμάται τι την έκανε να τα «χάσει» για λίγο στην επίσημη πρεμιέρα.

Σε ποιες σειρές θα ήθελε να παίξει στην τηλεόραση;

Μαθαίνει εύκολα τα λόγια της;

Ποια είναι τα αγαπημένα της τραγούδια;

Γιατί έχει μαλακώσει με τον μπαμπά της και τι ήταν αυτό που τη νεύριαζε στο παρελθόν;

Η ανανεωμένη Ελεονώρα μιλάει ανοιχτά για τη σχέση της και δηλώνει πως τώρα πια μπορεί να διαχειριστεί την ευτυχία της χωρίς ενοχές.

Τέλος, μας προσκαλεί στην «Εκατομμυριούχο» και μιλάει για το καινούργιο της τραγούδι, που θα επενδύσει μουσικά τη χριστουγεννιάτικη ταινία του Γιάννη Τσιμιτσέλη «Κάθε Χριστούγεννα».

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», ο Γρηγόρης καλωσορίζει για πρώτη φορά τον Μίνωα Μάτσα.

Ο ταλαντούχος μουσικοσυνθέτης μιλάει για την καλλιτεχνική αλλά και την προσωπική του πορεία. Θυμάται με αγάπη τον παππού του, Μίνωα Μάτσα, που διέσωσε το ρεμπέτικο τραγούδι, αλλά και τον πατέρα του Μάκη Μάτσα, που τον έβαλε στον θαυμαστό κόσμο της μουσικής. Γιατί φοβόταν τον Μίκη Θεοδωράκη; Ποια ήταν η επική αντίδραση του πατέρα του όταν τον έβαλε να ακούσει τα πρώτα τραγούδια που είχε συνθέσει;

Πώς ο Γιώργος Νταλάρας τον ενθάρρυνε επαγγελματικά; Πώς κατάφερε να γράψει τη μουσική της επιτυχημένης σειράς «Το Νησί», ενώ ζούσε στην Αμερική;

Στη συνέχεια, μιλάει για τη μοιραία συνάντηση με τη γυναίκα της ζωής του, Όλγα Κεφαλογιάννη, και την γκάφα που έκανε όταν γνωρίστηκαν.

Πώς είναι ο έγγαμος βίος με δύο μωρά; Ποιος μαγειρεύει στο σπίτι και πώς αισθάνεται σαν σύζυγος Υπουργού, όταν περπατάει στο δρόμο; Τέλος, μιλάει για τις μουσικές παραστάσεις του στο Gazarte, παρέα με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη και την Μυρτώ Βασιλείου.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 24:00.

#The2NightShow

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Αντώνης Μάτσος Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Μαίρη Μουστάκη Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης