“Σοτζού” - Έβρος: Γέφυρα του “Δρόμου της φιλίας” χτίζουν Ελλάδα και Τουρκία (εικόνες)

Τι αναφέρει ο τουρκικός Τύπος για όσα έχουν "κλειδώσει" στον διάλογο Αθήνας - Άγκυρας, ενόψει της επίσκεψης Ερντογάν στην Ελλάδα.

Η Τουρκία και η Ελλάδα συμφώνησαν για το έργο της γέφυρας του "Δρόμου της Φιλίας" που θα κατασκευαστεί πάνω από τον ποταμό Έβρο.

Οι λεπτομέρειες θα συζητηθούν στη συνάντηση Ερντογάν - Μητσοτάκη, γράφει η τουρκική εφημερίδα "Σοτζού", σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία.

Όπως μεταδίδει η Άννα Ανδρέου, στο δημοσιεύμα αναφέρεται ότι "στη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα συζητηθούν οι λεπτομέρειες της νέας και σύγχρονης γέφυρας που θα κατασκευαστεί στον ποταμό Έβρο, που αποτελεί τα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στη Δυτική Θράκη, και ότι το project της γέφυρας του "Δρόμου της Φιλίας" είναι έτοιμο.

Όπως ανακοινώθηκε, το έργο της σύγχρονης και νέας γέφυρας που θα ενώσει τις δύο χώρες στον ποταμό Έβρο, που αποτελεί τα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στη Δυτική Θράκη, βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας και οι τελικές λεπτομέρειες του έργου θα συζητηθούν στη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα.

Η εφημερίδα "Έβρος" της Δυτικής Θράκης, η οποία εκδίδεται στην Αλεξανδρούπολη, γνωστοποίησε στους αναγνώστες της την είδηση και τις λεπτομέρειες του έργου.

4 λωρίδες στην γέφυρα 344 μέτρων

Σημειώνεται πως η νέα και η σύγχρονη γέφυρα που θα κατασκευαστεί στα Ύψαλα έχει σχεδιαστεί με την ονομασία "Δρόμος της Φιλίας" και πρόκειται να κατασκευαστεί δίπλα από τη γέφυρα που εξασφαλίζει ακόμα και σήμερα τη μετακίνηση μεταξύ των δύο χωρών.

Το έργο, το οποίο θα έχει μήκος 811 μέτρα και η κύρια γέφυρα θα εκτείνεται σε μήκος 344 μέτρων, αποτελείται από έναν αυτοκινητόδρομο 4 λωρίδων, έναν δρόμο έκτακτης ανάγκης και πεζοδρόμια.

Το έργο θα ολοκληρωθεί από την κατασκευαστική εταιρεία Εγνατία Οδός Α.Ε., η οποία κατασκευάζει αυτοκινητόδρομους στην Ελλάδα.

Αναφέρεται ότι το έργο έχει μεγάλη σημασία για τις μεταφορές της Ελλάδας και της Τουρκίας, καθώς και για τη σύνδεσή του με τον Πανευρωπαϊκό Διάδρομο IV (Βερολίνο-Σόφια-Θεσσαλονίκη), μέσω της Εγνατίας Οδού και της λειτουργικής σύνδεσης με τον Πανευρωπαϊκό Διάδρομο και τις βαλκανικές χώρες.

Αναφέρθηκε ότι η νέα γέφυρα βρίσκεται στην κοινή ατζέντα της Τουρκίας και της Ελλάδας εδώ και πολλά χρόνια και στο πλαίσιο αυτό, στις 26 Ιανουαρίου 2013 υπεγράφη σχετικό συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας Εγνατία Οδός ΑΕ και της Τουρκικής Αρχής Αυτοκινητοδρόμων για την κατασκευή του δρόμου.

