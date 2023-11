Θεσσαλονίκη

Οδηγός του ΟΑΣΘ καταγγέλλει ξυλοδαρμό από νεαρούς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η καταγγελία του οδηγού του ΟΑΣΘ και τα σημάδια που του έκαναν οι νεαροί.

-

Οδηγός του ΟΑΣΘ κατήγγειλε τον ξυλοδαρμό του από νεαρούς, στους οποίους έκανε παρατήρηση επειδή έκαναν φασαρία.

Το περιστατικό έγινε στη Μηχανιώνα. Όπως δήλωσε ο οδηγός «μόλις φτάσαμε στην κεντρική πλατεία της Μηχανιώνας, με πλησίασαν και με εγκλώβισαν στη θέση του οδηγού. Δεν μπορούσα να φύγω, άρχισαν να με χτυπούν στο κεφάλι και σε όλο μου το σώμα».

Ο ΑΝΤ1 μάλιστα, εξασφάλισε και φωτογραφία ντοκουμέντο από τα τραύματα που προκάλεσαν οι νεαροί στον οδηγό του λεωφορείου.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΛ.ΑΣ: Συναγερμός για τον “Δράκο των Εξαρχείων”

Προϋπολογισμός 2024: Κατατίθεται στη Βουλή το οριστικό σχέδιο

Κορωπί: Διαμαρτυρία γονέων για τον εκφοβισμό παιδιού επί 3 χρόνια