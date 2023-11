Κοινωνία

Συλλήψεις για ναρκωτικά μετά από ελέγχους της ΕΛΑΣ στα τρένα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιους σταθμούς της Αττικής οι σωματικοί έλεγχοι έφεραν στην επιφάνεια ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

-

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023, ειδική επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και σταθμούς του προαστιακού τρένου σε Αθήνα, Πειραιά και Άνω Λιόσια.

Στο πλαίσιο των δράσεων που επικεντρώθηκαν στους Σιδηροδρομικούς Σταθμούς Αθηνών (Σταθμό Λαρίσης) και Πειραιώς, και στον Σταθμό Προαστιακού Τρένου Άνω Λιοσίων, συνολικά ελέγχθηκαν 21 άτομα, από τα οποία τα 15 προσήχθησαν, ενώ συνελήφθησαν 4 άτομα για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, οι συλληφθέντες έπειτα από σωματικό έλεγχο κατελήφθησαν να κατέχουν:

3,8 γραμμάρια ηρωίνης,

46 γραμμάρια μεθαδόνης και

10 φαρμακευτικά δισκία.

Οι ποσότητες ναρκωτικών κατασχέθηκαν ενώ οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΛ.ΑΣ: Συναγερμός για τον “Δράκο των Εξαρχείων”

Οδηγός του ΟΑΣΘ καταγγέλλει ξυλοδαρμό από νεαρούς (εικόνες)

Κορωπί: Διαμαρτυρία γονέων για τον εκφοβισμό παιδιού επί 3 χρόνια