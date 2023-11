Αθλητικά

Εθνική: Ικανοποιητικό αποτέλεσμα και σπουδαία επίδοση κόντρα στη Γαλλία (εικόνες)

Με τον καλύτερο τρόπο προχωρά η εθνική μας ομάδα στα προκριματικά του Euro 2024, σημειώνοντας δύο θεαματικά γκολ απέναντι στη Γαλλία.

EURO 2024 (Προκριματικά, 2ος όμιλος-10η αγωνιστική): Σπουδαία εμφάνιση η εθνική κόντρα στη Γαλλία

Με ιδανικό τρόπο έκλεισε η εθνική μας τους αγώνες της στον 2ο προκριματικό όμιλο του EURO 2024, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Γαλλία στη Νέα Φιλαδέλφεια. Για την Ελλάδα σκόραραν οι Μπακασέτας (56΄), Ιωαννίδης (61΄), ενώ τα τέρματα των «τρικολόρ» πέτυχαν οι Κόλο Μουανί (44΄), Φοφανά (74΄). Έτσι, η ελληνική ομάδα κατέκτησε την τρίτη θέση με 13 βαθμούς και θα διεκδικήσει την πρόκριση στα play off του Μαρτίου. Η Γαλλία και η Ολλανδία πέρασαν απευθείας στη τελική φάση που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Γερμανίας.

To ματς δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον και οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν με αρκετές διαφοροποιήσεις, όσον αφορά τα θεωρητικά βασικά σχήματά τους. Ομως ακόμα κι αυτό δεν εμπόδισε τους Γάλλους να ξεδιπλώσουν στο χορτάρι της OPAP Arena τις αρετές εκείνες που την αναδεικνύουν σε μία απο τις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη. Φοβερή ταχύτητα, άψογη μετάβαση και ασφυκτικό pressing που ανάγκασε την Ελλάδα σε παθητικό ρόλο στο α΄ ημίχρονο. Στο διάστημα αυτό οι «τρικολόρ» είχαν ένα δοκάρι με τον Γκριζμάν το 33΄ και άνοιξαν το σκορ με τον Κόλο Μουανί στο 44΄. Ο επιθετικός της Παρί, μετά από συνδυασμό με τον Ζιρού, «κεραυνβόλησε» από πολύ δύσκολη γωνία τον Βλαχοδήμο και έγραψε το 0-1 λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου.

Στην επανέναρξη του αγώνα, η Ελλάδα παρουσιάστηκε μεταμορφωμένη. Δεν είχε, άλλωστε, τίποτα να χάσει κι έτσι ανέβασε πιο ψηλά τις γραμμές της, πίεσε και έγινε απειλητική. Στο 56΄ από λάθος του Λούκα Ερναντέζ οι παίκτες μας «πάτησαν» με αξιώσεις την περιοχή και μετά από διαδοχικά σουτ η μπάλα έφτασε στον Τάσο Μπακασέτα. Με ασύλληπτο απευθείας σουτ, ο αρχηγός της εθνικής σημείωσε ένα υπέροχο γκολ και έφερε το ματς στα ίσια. Πέντε λεπτά αργότερα (61΄) ο Γιαννούλης πραγματοποίησε επέλαση από αριστερά και την κατάλληλη στιγμή πάσαρε στον Φώτη Ιωαννίδη ο οποίος πέτυχε το 2-1 σε μια εκπληκτική ελληνική ανατροπή.

Θορυβημένος από την εξέλιξη, ο Ντεσάμπ έβαλε άμεσα στο ματς δύο από τα μεγάλα επιθετικά του όπλα, τους Μπαπέ και Κομάν.

Στο 74΄ σε «φωτοβολίδα» του Φοφανά η μπάλα έφυγε με απίστευτη ταχύτητα και «καρφώθηκε» στα δίχτυα του Βλαχοδήμου. Ήταν το πρώτο γκολ του μέσου της Μονακό με τη φανέλα της εθνικής Γαλλίας. Το υπόλοιπο του αγώνα εξελίχθηκε σε μονόλογο των Γάλλων που πολίορκησαν την ελληνική περιοχή, αδυνατούσαν ωστόσο να δημιουργήσουν ευκαιρία. Μέχρι το 90΄ όταν σε προσπάθεια του Κομάν η μπάλα βρήκε στον Ζέκα και στη συνέχεια χτύπησε και στα δύο κάθετα δοκάρια, αλλά δεν πέρασε τη γραμμή! Στην τελευταία φάση του αγώνα ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος κράτησε την ισοπαλία καθώς απέκρουσε το σουτ του Μπαπέ τόσο, όσο χρειαζόταν για να στείλει τη μπάλα δοκάρι και έξω!

Διαιτητής: Ντάνιελ Ζίμπερτ (Γερμανία)

Κίτρινες: Μπουχαλάκης, Ρέτσος - Ντεμπελέ, Φοφανά

ΕΛΛΑΔΑ (Ζεράρ Νους*): Βλαχοδήμος, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρότα (85΄ Σάλιακας), Γιαννούλης, Μπακασέτας (86΄ Κωνσταντέλιας), Μπουχαλάκης, Γαλανόπουλος (67΄ Αλεξανδρόπουλος), Μασούρας (77΄ Ζέκα), Ιωαννίδης (77΄ Παυλίδης).

ΓΑΛΛΙΑ (Ντιντιέ Ντεσάμπ): Σαμπά, Κουντέ (64΄ Κλος), Σαλιμπά, Λ. Ερναντές (85΄ Ντισασί), Τ. Ερναντές, Φοφανά, Ραμπιό, Γκριεζμάν, Ντεμπελέ (64΄ Κομάν), Κολό Μουανί (64΄ Μπαπέ), Ζιρού (70΄ Τιράμ).

* Λόγω τιμωρίας του Γκας Πογέτ, στον πάγκο της ελληνικής ομάδας βρέθηκε ο βοηθός του Ζεράρ Νους

