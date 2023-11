Τεχνολογία - Επιστήμη

Gov.gr – Παπαστεργίου: Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία του πολίτη έως τα τέλη Νοεμβρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια έγγραφα θα προστεθούν στο Gov.gr Wallet μέσα στο 2024. Τι θα αντικαταστήσει ο Προσωπικός Αριθμός Πολίτη που έρχεται στη ζωή μας, έως τα τέλη Δεκεμβρίου.

-

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», υπογράμμισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει πλέον στο Δημόσιο και θα είναι στην υπηρεσία του πολίτη από τα τέλη Νοεμβρίου.

Η εφαρμογή αυτή, μέσω του Gov.gr, θα δίνει απαντήσεις και θα καθοδηγεί τον πολίτη σε όποια υπηρεσία επιθυμεί. Η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί της θα υπάρχει και μέσω γραπτών μηνυμάτων, αλλά και φωνητικά.

Ο κ. Παπαστεργίου είπε πως αυτή τη στιγμή γίνονται οι τελευταίες δοκιμές «για να θεραπευτούν κάποιες παιδικές ασθένειες του συστήματος» και στο τέλος Νοεμβρίου θα τεθεί στη διάθεση του πολίτη, σε όλες τις υπηρεσίας που περιλαμβάνονται στο Gov.gr.

Ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι στόχος της εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης, είναι πρωτίστως να βοηθήσει να όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, γι’ αυτό και στην πορεία θα μπορεί να κάνει ακόμη και αιτήσεις για λογαριασμό του πολίτη.

Σε ότι αφορά το Gov.gr Wallet, είπε ότι μέσα στο 2024 θα προστεθούν σε αυτό κι άλλα έγγραφα πέραν αυτών που υπάρχουν σήμερα, όπως η ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης για παράδειγμα.

Τέλος και μεταξύ άλλων, διαβεβαίωσε ότι μέχρι τα τέλη του 2023 θα έρθει στη ζωή μας και ο Προσωπικός Αριθμός Πολίτη, που θα ενοποιήσει όλα τα μητρώα του κράτους και θα κάνει ευκολότερη τη ζωή των πολιτών καθώς πλέον μόνο ένας αριθμός θα αντικαταστήσει όλους τους άλλους που μέχρι σήμερα χρησιμοποιεί, όπως το ΑΦΜ, ο αριθμός ταυτότητας κλπ.

Ειδήσεις σήμερα:

Τζον Κένεντι: η δολοφονία που “πάγωσε” τον κόσμο

“The 2Night Show” – Μίνως Μάτσας: Η γνωριμία του με τα “ιερά τέρατα” της μουσικής

Ισραήλ – Χαμάς: Συμφωνία για ολιγοήμερη εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων