Ευρωβουλή: Καϊλή και Γεωργούλης σε διπλανά έδρανα (βίντεο)

Τι δήλωσε δημοσιογράφος της ιταλικής "Corriere della serra"που πήρε συνέντευξη από την Εύα Καιϊλή όσο βρισκόταν στη φυλακή

Δεύτερη συνάντηση σε συνεδρίαση της Ευρωβουλής είχαν η Εύα Καϊλή και ο Αλέξης Γεωργούλης.

Οι δύο ανεξάρτητοι πλέον ευρωβουλευτές βρέθηκαν σε διπλανά έδρανα, όμως για ακόμη μία φορά δεν αντάλλαξαν καμία κουβέντα, ούτε και στα διαλείμματα που πραγματοποιήθηκαν.

Παράλληλα, δημοσιογράφος της ιταλικής "Corriere della serra"που πήρε συνέντευξη από την Εύα Καιϊλή όσο βρισκόταν στη φυλακή είπε πως "δεν ξέρω αν κάποιος εδώ είναι ένοχος. Δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία και η έρευνα έχει γίνει με άδικο τρόπο. Η Καϊλή συνελήφθη γιατί βρέθηκε ο πατέρας της με βαλίτσες χρημάτων".

Ακόμη ανέφερε πως "η ίδια είναι σκληρή και θέλει να αγωνιστεί με όλο της το είναι για να πετύχει. Είναι πολύ γενναία".





