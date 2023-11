Παράξενα

Θεσσαλονίκη – Ινστιτούτο αισθητικής: Διαμαρτυρήθηκε για τη χρέωση και λήστεψε το ταμείο

Ο δράστης πήγε στο ινστιτούτο με έναν λογαριασμό 56χρονης στα χέρια και ζήτησε τα λεφτά του πίσω. Η υπάλληλος αρνήθηκε και…

Μία περίεργη ληστεία σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε κέντρο αισθητικής.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας 36χρονος από την Αλβανία μπήκε στο ινστιτούτο αισθητικής, έχοντας στο χέρι του μία απόδειξη παροχής υπηρεσιών, ύψους 600 ευρώ από το εν λόγω κατάστημα, με στοιχεία 56χρονης γυναίκας.

Ο 36χρονος ζήτησε να του επιστρέψουν τα χρήματα που πήραν από τη γυναίκα. Όταν η υπάλληλος του ινστιτούτου αρνήθηκε, την έσπρωξε και έκλεψε από το ταμείο ένα μεταλλικό κουτί που περιείχε 2.000 ευρώ μετρητά.

Χθες το μεσημέρι, οι αστυνομικοί εντόπισαν την 56χρονη και τη συνέλαβαν, ενώ αργότερα το βράδυ της Τρίτης συνελήφθη και ο 36χρονος ληστής, παραδίδοντας και το κουτί με το χρηματικό ποσό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Στη σύλληψη δύο ατόμων που ενέχονται σε ληστεία σε εταιρεία στο κέντρο της πόλης προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου, σε βάρος των οποίων σχημάτισαν σχετική δικογραφία.

Ειδικότερα, υπάλληλος της εταιρείας κατήγγειλε στην ανωτέρω Υπηρεσία ότι απογευματινές ώρες της 20-11-2023, άνδρας εισήλθε στην εταιρεία και κρατώντας απόκομμα απόδειξης με στοιχεία 56χρονης ημεδαπής, απαίτησε να του καταβληθεί το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ. Όταν η υπάλληλος αρνήθηκε, την απώθησε και αφαίρεσε από το χώρο του ταμείου μεταλλικό κουτί που περιείχε χρηματικό ποσό άνω των 2.000 ευρώ.

Μεσημβρινές ώρες χθες (21-11-2023) αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Χαριλάου-Αναλήψεως εντόπισαν την 56χρονη, η οποία συνελήφθη ως ηθική αυτουργός της ληστείας, ενώ βραδινές ώρες της ίδιας ημέρας συνελήφθη 36χρονος αλλοδαπός, ως δράστης της ληστείας, ο οποίος και παρέδωσε το αφαιρεθέν μεταλλικό κουτί με το χρηματικό ποσό που περιείχε.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

