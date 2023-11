Κυριακή με ανοιχτά μαγαζιά: Το ωράριο λειτουργίας

Οικονομία

Ποιες ώρες θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή, 26 Νοεμβρίου.

Ανοικτά θα είναι τα καταστήματα την Κυριακή 26 Νοεμβρίου τα εμπορικά καταστήματα σε όλη την επικράτεια από 11 πμ έως 8 μμ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ).

«Επίσης, την Παρασκευή 24/11/2023 (Black Friday) και την Δευτέρα 27/11/2023 Cyber Monday οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις θα έχουν μεγάλες προσφορές σε ποικιλία προϊόντων, με την αρτιότερη δυνατή εξυπηρέτηση και σεβασμό στο καταναλωτικό κοινό» σημειώνει ο ΣΕΛΠΕ.

