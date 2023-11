Κόσμος

Ισραήλ - Τουρκία: Γιατί αναβάλλεται η νηοπομπή 1000 σκαφών προς την Γάζα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες αιτίες φαίνεται, σύμφωνα με τον Τουρκικό Τύπο, να ώθησαν τον διοργανωτή της πρωτοβουλίας, στην απόφαση αναβολής.

-

Αναβολή προς το παρόν της νηοπομπής 1000 πλοίων από την Τουρκία προς τη Γάζα με ενδιάμεση στάση στην Πάφο, ανακοίνωσε με δήλωσή του στον Αντ1 ο Τούρκος εθνικιστής ακτιβιστής Βολκάν Οκτσιού λόγω της επικείμενης κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. «Δεν θέλουμε να είμαστε αιτία για πρόκληση έντασης», είπε ο Τούρκος ακτιβιστής.

Όπως δήλωσε στην ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, δεν ακυρώνεται η νηοπομπή, ωστόσο αναμένουν να ξεκαθαρίσει το θέμα με την κατάπαυση του πυρός προτού ξεκινήσει η διαμαρτυρία τους εναντίον του Ισραήλ. Όπως ανέφερε πάντως, αύριο το πρωί δεν ξεκινούν όπως είχαν εξαγγείλει, θα περιμένουν και θα αποφασίσουν ανάλογα με τις εξελίξεις.

Για τον ενδιάμεσο σταθμό στην Κύπρο, ο Τούρκος ακτιβιστής είπε ότι τα πλοία από Τουρκία δεν θα σταματήσουν τελικά για ανεφοδιασμό στην Πάφο. Τα σκάφη ωστόσο που δεν θα προέρχονται από Τουρκία αλλά από άλλες χώρες της Ευρώπης ή από τις ΗΠΑ, θα σταματήσουν στην Κύπρο για ανεφοδιασμό αν χρειαστεί, χωρίς ωστόσο να προκαλέσουν συνωστισμό, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο.

Πάντως καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας προκάλεσε εντύπωση το γεγονός ότι δεν έκανε καμιά ανάρτηση ο Βολκάμ Οκτσιού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπήρχαν εκτιμήσεις ότι είχαν παρέμβει οι τουρκικές αρχές εμποδίζοντας τις ενέργειές του και ακυρώνοντας τη νηοπομπή, καθώς ο ίδιος πρόσκειται στην τουρκική κυβέρνηση.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης προς ΣΥΡΙΖΑ: Κινδυνεύετε να γίνετε κόμμα “black Friday”

Μοσχάτο - Σεξουαλική επίθεση: Απείλησε ανήλικες με μαχαίρι και τις θώπευσε

Βασιλιάς Κάρολος: Η γραβάτα με τις ελληνικές σημαίες σε επίσημη εμφάνιση (εικόνες)