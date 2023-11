Κόσμος

Ισραήλ - Τουρκία: 1000 σκάφη ξεκινούν για την Γάζα, φόβοι για νέο “Μαβί Μαρμαρά”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα σχέδια των Τούρκων ακτιβιστών ενάντια στο Ισραήλ, για νηοπομπή "αποκλεισμού" του από εξωτερική βοήθεια.

-

Ένα δεύτερο «Μαβί Μαρμαρά» φαίνεται να ετοιμάζουν Τούρκοι ακτιβιστές υψώνοντας τείχος ενάντια στο Ισραήλ με νηοπομπή εκατοντάδων σκαφών η οποία θα δισχίσει τη Μεσόγειο.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, οι ακτιβιστές θα παρέμβουν με διεθνή νηοπομπή, η οποία θα ξεκινήσει την Τετάρτη από την Αλικαρνασό με κατεύθυνση τη Γάζα και συγκεκριμένα το λιμάνι Ashtot μέσω Τουρκίας και Κύπρου.

Πρόκειται για χίλια σκάφη και 4.500 άνθρωπους από 40 διαφορετικές χώρες που θα πλεύσουν στη Γάζα μέσω Τουρκίας «για να πουν “στοπ” στην ισραηλινή σκληρότητα», όπως ανακοινώνουν.

Εκπρόσωπός τους ανέφερε: «Οι Ρώσοι έρχονται με 313 σκάφη και οι Ισπανοί με 104 σκάφη. 12 ιδιοκτήτες σκαφών από την Τουρκία δήλωσαν ότι θα συμμετάσχουν. Ελπίζουμε ότι αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί»

Ο χάρτης που κυκλοφόρησαν δείχνει ότι θα κάνουν στάση στην Πάφο. «Στόχος μας είναι να απενεργοποιήσουμε τη γραμμή θαλάσσιου εφοδιασμού προς το Ισραήλ για μία εβδομάδα έως 10 ημέρες», δηλώνουν, αποκαλύπτοντας ότι θέλουν να φτιάξουν τείχος το οποίο θα αποκλείσει το Ισραήλ από τη λήψη βοήθειας η οποία, όπως υποστηρίζουν, σχεδιάζεται.

Ως διοργανωτής –αλλά όχι και αρχηγός, όπως δηλώνει– της πρωτοβουλίας εμφανίζεται ο Τούρκος ακτιβιστής Volkan Okcu. Ο λογαριασμός του στο Twitter έχει εθνικιστικά χαρακτηριστικά.

Bu is akl?ma yatt? ben kat?l?yorum...



Gelmek isteyen baska tekneler de varsa organize olal?m ben cuma gunu Bodrumda olacag?m Marine Yatch Club da gorusur yabanc? yelken kulupleri ile de irtibata gecer topluca haz?rl?k yapar yola c?kar?z...



Vururlar diyen arkadaslar icin… https://t.co/j7oDEo9xAC — Volkan Okcu (@VolkanOkcuoglu) November 15, 2023

Bodrum'a geldim, aksam 8'e kadar yat ve yelken klupleri ile gorusecegim, uluslararas? kuluplerden de ciddi bir kat?l?m soz konusu birlikte hareket etmek en dogrusu gibi gorunuyor...



Aksam 8'de bodrum merkezde olacag?m kat?lacak arkadaslar ile toplant? yapar planlamaya son… https://t.co/9OdGI4lLxn pic.twitter.com/ITAT7aJAko

— Volkan Okcu (@VolkanOkcuoglu) November 17, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Απάτη σε βάρος δανειοληπτών: Τι ισχυρίστηκαν αστυνομικός και επιχειρηματίας

“Σοτζού” - Έβρος: Γέφυρα του “Δρόμου της φιλίας” χτίζουν Ελλάδα και Τουρκία (εικόνες)

Γκάλοπ Prorata: Πρωτιά ΝΔ, πτώση ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου