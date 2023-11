Κοινωνία

Κακοκαιρία "Daniel": Παρουσιάζεται την Πέμπτη το πόρισμα των Ολλανδών εμπειρογνωμόνων

Ποιες είναι οι αναλυτικές προτάσεις των ειδικών για την αποτελεσματική αντιπυρική και αντιπλημμυρική μας θωράκιση απέναντι στην κλιματική κρίση.

Σαρωτικές αλλαγές στην αντιπλημμυρική θωράκιση και αποκατάσταση προβλέπει η μελέτη της εταιρίας Ολλανδών εμπειρογνωμόνων «HVA International» για την επόμενη ημέρα σε Θεσσαλία και Έβρο, το πρώτο συμπέρασμα της οποίας πρόκειται να παρουσιαστεί την Πέμπτη στη Λάρισα παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη, του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου, του αφυπυρετούντος Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και του νεοεκλεγέντα Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα.?

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε την Τετάρτη το σχέδιο για την αποκατάσταση των ζημιών και εκτίμησε ότι το κόστος ανασυγκρότησης θα υπερβεί τα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Για την αποκατάσταση, θα διατεθούν πρόσθετοι πόροι 686 εκατομμυρίων ευρώ, που θα αντληθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και από Ειδικό Πράσινο Τέλος το οποίο θα επιβληθεί στα τουριστικά καταλύματα.

Εξήγγειλε πρόσθετους πόρους και επιπλέον μέτρα στήριξης για τους πληγέντες, όπως η καταβολή επιδόματος ενοικίου και αποζημιώσεις σε επιχειρήσεις έως το τέλος του χρόνου. «Η άμυνα στην κλιματική κρίση είναι μία υπόθεση παγκόσμια» επεσήμανε ο πρωθυπουργός.

«Θα είμαστε δίπλα τους. Ξέρω ότι πάντα αυτές οι δηλώσεις αντιμετωπίζονται με μια λογική καχυποψία. Το κάναμε όμως με τον «Ιανό». Θα το ξανακάνουμε και τώρα, με τον «Daniel», σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. […] Θα κάνουμε μια καταστροφή αφετηρία ανάκαμψης, περιορίζοντας τις αδυναμίες, αυξάνοντας ταχύτητες, χρησιμοποιώντας και αυτήν την τραγωδία ως μια αφορμή για μεγάλες και τολμηρές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες μπορεί να τις συζητούσαμε πολλά χρόνια, δεκαετίες. Μέχρι στιγμής, όμως, δεν είχαμε τολμήσει να τις υλοποιήσουμε» τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρόληψη και διαχείριση

Λόγω της πύκνωσης και της έντασης των ακραίων φαινομένων, η ασφάλεια για κινδύνους φυσικών καταστροφών κρίνεται πλέον αναγκαία. Πρόκειται να δαπανηθούν από την κυβέρνηση 2 εκατομμύρια ευρώ για την επιδότηση της ασφάλισης επιχειρήσεων με παράλληλη θέσπισή της ως υποχρεωτικής, ενώ όσον αφορά την ασφάλιση κατοικιών, θα δοθεί το ανταποδοτικό όφελος της μείωσης του ΕΝΦΙΑ κατά ποσοστό 10%.

Τι πρότειναν οι Ολλανδοί εμπειρογνώμονες

Οι Ολλανδοί εμπειρογνώμονες αντάλλαξαν απόψεις και με το επιστημονικό δυναμικό του πανεπιστημίου Θεσσαλίας που είχε χαρτογραφήσει τα τρωτά της αντιπλημμυρικής προστασίας και πρότειναν ολιστικές λύσεις για την περιοχή στους τομείς της πρόληψης της διακυβέρνησης και της διαχείρισης κρίσεων. Συγκεκριμένα πρότειναν:

Να διευρυνθούν οι κοίτες των ποταμών.

Να διατεθεί χώρος στις πλευρές των ποταμών που θα λειτουργούν ως πλημμυρικά πεδία εκτονωσης του νερού.

Να απομακρυνθούν όλες οι τεχνητές κατασκευές από τα σημεία αυτά όπως αναχώματα, κτίρια και εγκαταστάσεις.

Να γίνουν έργα ορεινής υδρονομίας και μικρές παρεμβάσεις σε όλο το μήκος των ποταμών.

Ο Έλληνας Διευθύνων Σύμβουλος της HVA International Μιλτιάδης Γκουζούρης ανέφερε: «Κοιτάζουμε για λύσεις πάνω στο κομμάτι με τα τεχνικά έργα και διαχειριστικά, διοικητικά και το τρίτο να έχουμε συστήματα που να ειδοποιούν εγκαίρως τους κατοίκους να παίρνουν μέτρα προφύλαξης στο θέμα των πλημμυρών και παράλληλα όλο το μηχανισμό που θα τους καθοδηγεί».

Το master plan των Ολλανδών για την αποκατάσταση και την αντιπλημμυρική θωράκιση θα παρουσιαστεί λεπτομερώς στο τέλος Φεβρουαρίου και θα περιλαμβάνει προτάσεις και για την αναδιάρθρωση καλλιεργειών. Μέχρι τότε, προβλέπονται άμεσα μέτρα στήριξης για τους πλημμυροπαθείς και για την αποκατάσταση των υποδομών. Καθώς οι εθνικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι, στη διαδικασία αποκατάστασης θα εμπλακούν και ιδιώτες μέσω χορηγιών.

