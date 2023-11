Οικονομία

Επίδομα θέρμανσης: Σε δόσεις η εξόφληση

Μέχρι πότε θα έχουν καταβληθεί τα ποσά στους δικαιούχους

Το αδιαχώρητο επικρατεί στην πλατφόρμα myΘέρμανση καθώς εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά πριν ακόμη ανάψουν τα καλοριφέρ, σπεύδουν να υποβάλουν αίτηση για να εισπράξουν το επίδομα θέρμανσης που κυμαίνεται από 100 – 1.000 ευρώ.

Πάνω από 600.000 νοικοκυριά έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι στιγμής ενώ μέχρι και τις 8 Δεκεμβρίου 2023 που θα είναι ανοικτή η πλατφόρμα, ο αριθμός των αιτήσεων θα ξεπεράσει το 1 εκατ. καθώς μετά την αύξηση του εισοδηματικού ορίου για τις οικογένειες με παιδιά, έχει ανοίξει η βεντάλια των δικαιούχων.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα η πληρωμή του επιδόματος θα γίνει σε τρεις φάσεις:

– Έως 22 Δεκεμβρίου 2023 για αγορές που έχουν πραγματοποιηθεί έως 30 Νοεμβρίου 2023 και υπό την προϋπόθεση καταχώρησης των παραστατικών έως και 8 Δεκεμβρίου 2023.

– Έως 29 Φεβρουαρίου 2024 για αγορές έως 31 Ιανουαρίου 2024 και καταχώρηση των παραστατικών έως και 15 Φεβρουαρίου 2024.

– Έως 30 Απριλίου 2024 για αγορές έως 31η Μαρτίου 2024 και καταχώρηση παραστατικών έως και 15 Απριλίου 2024.

Για την καταβολή της ενίσχυσης τα νοικοκυριά θα πρέπει να εισέλθουν στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ και να υποβάλλουν αίτηση ακολουθώντας τα παρακάτω επτά βήματα:

Επιλέγουν αν διαμένουν σε μονοκατοικία ή πολυκατοικία

Επιλέγουν αν είναι ιδιοκτήτες ή ένοικοι οπότε συμπληρώνουν τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη

Επιλέγουν το είδος καυσίμου

Συμπληρώνουν τον Αριθμό παροχής ρεύματος

Επιλέγουν τον οικισμό που βρίσκεται η κύρια κατοικία

Συμπληρώνουν τα τ.μ. της κατοικίας

Συμπληρώνουν τον IBAN στο myAADE

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης. Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ) τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των 10.000 κατοίκων και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8. Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότηση για ένα μόνο είδος καυσίμου θέρμανσης

Το επίδομα χορηγείται για αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φωτιστικού πετρελαίου (μπλε κηροζίνη), φυσικού αερίου, υγραερίου, καυσόξυλων, βιομάζας (πέλετ) και θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης. Προϋπόθεση είναι ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων από 1 Οκτωβρίου 2023 έως και 31 Μαρτίου 2024 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης οι αγορές που πραγματοποιούνται από 13 Οκτωβρίου 2023. Για τα καυσόξυλα οι αγορές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από 1 Ιουνίου 2023 έως και 31 Μαρτίου 2024.

Παραστατικά

Η καταχώρηση των αποδείξεων πρέπει να γίνει μέσω της εφαρμογής «ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ» για όλα τα είδη καυσίμων εκτός του πετρελαίου θέρμανσης για το οποίο υποχρέωση έχει ο διακινητής. Για αγορές από 1η Οκτωβρίου 2023 έως και 31η Μαρτίου 2024 η προθεσμία καταχώρισης είναι έως 15 Απριλίου 2024. Ειδικά για το φυσικό αέριο και την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης η προθεσμία καταχώρησης είναι έως την 15η Ιουλίου 2024 για παραστατικά με ημερομηνία έκδοσης έως την 30η Ιουνίου 2024.

πηγή: ot.gr

