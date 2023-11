Κοινωνία

Απολογία Πισπιρίγκου: Η περιγραφή της για το επεισόδιο που άφησε την Τζωρτζίνα τετραπληγική (βίντεο)

Στο δικαστήριο βρίσκεται και ο Μάνος Δασκαλάκης αλλά και η οικογένεια της 35χρονης.

Της Λίας Κοντοπούλου

Για δεύτερη μέρα αναμένεται να συνεχιστεί η απολογία της Ρούλας Πισπιρίγκου ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για τις κακουργηματικές κατηγορίες που της αποδίδονται για την υπόθεση θανάτου της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας.

Η απολογία της κατηγορουμένης μητέρας από την Πάτρα αναμένεται να είναι πολύωρη και λεπτομερής, καθώς πρόκειται να επικεντρωθεί στα κρίσιμα και «ύποπτα» περιστατικά που αναφέρονται στην ογκώδη δικογραφία για το διάστημα που η 9χρονη μπαινόβγαινε σε νοσηλευτικά ιδρύματα, μέχρι που άφησε την τελευταία της πνοή από χορήγηση υπερβολικής δόσης κεταμίνης.

H 35χρονη περιγράφει ενώπιον του δικαστηρίου αναλυτικά το επεισόδιο που άφησε την 9χρονη Τζωρτζίνα τετραπληγική, ενώ κοιμόταν μαζί της στο σπίτι της μητέρας και του πατριού της. Όπως είπε η Ρούλα Πισπιρίγκου, το κοριτσάκι της περιέγραψε κάτι σαν «βόμβα» στην πλάτη.

« Θα ξεκινήσω μια μέρα πριν από την εισαγωγή. Υπήρχε ένας τσακωμός με τον πρώην σύζυγό μου και είχα πάει στο σπίτι της μητέρας μου. Είναι μισή ώρα από την Πάτρα. Το μεσημέρι έκανε μάθημα μέσω τηλεκπαίδευσης. Διάβασε και το βράδυ παραγγείλαμε από έξω και έφαγε και παγωτό. Γύρω στις 11 το βράδυ με την αδελφή μου και τη Τζωρτζίνα μου μιλούσαμε για την τέταρτη εγκυμοσύνη μου. Με πήρε μια τόσο δυνατή αγκαλιά και μου είπε: «μανούλα μου σε αγαπάω». Πήρε το τάμπλετ και κοιμήθηκε. Η νύχτα ήταν ήρεμη. Εγώ πάντα κοιμάμαι με ανοιχτή την τηλεόραση. Γύρω στις 6:30, αν θυμάμαι καλά, την ένιωσα δίπλα μου σαν να τινάχτηκε στο κρεβάτι, ένα τράνταγμα.





Την ξύπνησα, της είπε τι συμβαίνει και μου απάντησε όλα καλά. Τη χάιδεψα και κοιμήθηκε. Σηκώθηκα να πιω νερό και η αδελφή μου με ρώτησε, της εξήγησα και επέστρεψα στο κρεβάτι. Ακούμπησα στο μπράτσο μου το κεφάλι της και έβλεπα τηλεόραση για κανένα δεκάλεπτο. Ξανατραντάχτηκε κια άρχισε να τρέμει. Το άνω χείλος ήταν κόκκινο. «Μανούλα, κάτι έχω, τρέμω. Είδα ένα όνειρο».

Φώναξα τη Δήμητρα, είπε η Τζωρτζίνα ότι είδε όνειρο ότι ο μπαμπάς φώναζε στη μαμά. Μας είπε για έναν πόνο σαν βόμβα πίσω ψηλά στην πλάτη», περιέγραψε η κατηγορούμενη στην απολογία της.

Στη συνέχεια η Ρούλα Πισπιριπγκου είπε πως αποφάσισαν να πάνε το κοριτσάκι στο νοσοκομείο. «Παρότι φοβόταν τους γιατρούς, ήθελε να τη δει γιατρός. Ξύπνησε ο πατριός και η μητέρα μου και όλοι μαζί προσπαθούσαμε να καταλάβουμε αν είναι κάτι τόσο σοβαρό ή κάποιος φόβος. Επέμενε να την πάμε στο γιατρό.Μας βόλευε το Καραμανδάνειο, ήταν πιο κοντά. Δεν ντύθηκα και το παιδί ήταν με τις πιτζάμες. Όταν έχεις χάσει δυο παιδιά ακόμα και ένα βηχαλάκι ήταν κατευθείαν στο γιατρό. Ο απόλυτος φόβος, μην τρέχεις μην χτυπήσεις. Ήθελα να την έχω προστατευμένη. Πίστευα ότι οφειλόταν σε όνειρο που είδε. Δεν μπορούσα να φανταστώ την έκβαση όλης της νοσηλείας. Δεν ήξερα ούτε αν είναι σπασμός, ούτε αν είναι τρομώδες περιστατικό. Το πώς το έγραψαν στα ιστορικά δεν ξέρω», υποστήριξε.

Στη συνέχεια η κατηγορούμενη είπε πως ενημέρωσε τον πατέρα της Τζωρτζίνας. «Μου είπε η αδελφή μου πως όταν ήρθε ο Μάνος το παιδί δεν τον ήθελε και αυτός άρχισε να μου φωνάζει. Μπήκα να δω και μου είπε η Δήμητρα ότι του φώναζε «δεν σε θέλω, τη μαμά μου θέλω». Ο Μάνος δεν ήθελε να δεχθεί την άρνηση του παιδιού για εκείνον. Η Τζωρτζίνα έκανε τελικά εισαγωγή γιατί μου είπαν ότι υπάρχει ένα είδος επιληψίας που εμφανίζεται στα οκτώ και επειδή είχα και τους θανάτους των άλλων δύο παιδιών είπα ότι έπρεπε να μείνει», περιέγραψε και συνέχισε: «Κάναμε τη μαγνητική στον Άγιο Ανδρέα.





Μέχρι μα επιστρέψουμε στο Καραμανδάνειο ο Μάνος μέσω γνωστού είχε μάθει το αποτέλεσμα και πως ήταν καθαρή. Ρώτησα για την επιληψία και μου εξήγησαν ότι υπάρχει ένα είδος που εμφανίζεται στα οκτώ και δεν φαίνεται πάντα στο εγκεφαλογράφημα. Κάποια στιγμή έκανε κάποιες σφίξεις, δεν θυμάμαι αν ήταν 8 ή 9 του μήνα και μου είπαν οι γιατροί ότι μέχρι 120 σφίξεις δεν υπάρχει θέμα. Κάναμε το εγκεφαλογράφημα, ο κ.Κατερέλος ο ιατρός πάλι μου είπε ότι δεν βλέπει κάτι. Μου είπαν ότι θεωρούν ότι είναι κάτι το ψυχολογικό, γιατί και η μαγνητική είναι καθαρή.

Εκείνη την ώρα τους είπα ότι το παιδί έχει περάσει πολύ δύσκολα, το έχει σωματοποιήσει ότι δεν εκφράστηκε, δεν έκλαψε.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου με τρεμάμενη φωνή μίλησε και για την Ίριδα και για την επιθυμία που είχε η Τζωρτζίνα να έχει και πάλι αδελφάκι, μετά το θάνατο της Μαλένας: «Είχε την έγνοια να κάνει αδελφάκι και πριν από την Ίριδα. Μας το είχε πει παιδοψυχολόγος στο σχολείο. Αρχικά ο Μάνος δεν ήθελε, όμως μετά ήταν πιο θετικός. Όταν ξαφνικά χάνεις το ένα παιδί, όταν έχεις συνηθίσει να κρατάς στα χέρια σου δυο παιδάκια, παθαίνεις σοκ. Η Ίριδα δεν ήταν το αναπληρωματικό παιδί. Ήταν η χαρά της ζωής. Γι' αυτό το λόγο της δώσαμε το όνομα αυτό, τα χρώματα του ουράνιου τόξου μετά την καταιγίδα. Όμως έσβησε ξανά τα χρώματα της Ίριδας...».

Το δικαστήριο διέκοψε για λίγα λεπτά για να διαπιστωθεί αν υπάρχει πρόβλημα στην καταγραφή των πρακτικών.

Στο δικαστήριο βρίσκεται και ο Μάνος Δασκαλάκης.

Κατά την πρώτη ημέρα της απολογίας της (15 Νοεμβρίου 2023) η Ρούλα Πισπιρίγκου αφού αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι η ίδια προκάλεσε τον θάνατο της κόρης της, περιορίστηκε να μιλήσει για τη σχέση που είχε με το παιδί της, περιέγραψε την καθημερινότητα της οικογένειας και σκιαγράφησε τον χαρακτήρα της 9χρονης που, όπως τόνισε, δεν είχε καμία σχέση με την εικόνα που μετέφεραν στο δικαστήριο μάρτυρες κατηγορίας. Δηλαδή δεν ήταν ένα μοναχικό και φοβισμένο παιδί αλλά «πάρα πολύ κοινωνικό», «το πιο χαρισματικό παιδί του κόσμου».

Σε δηλώσεις έξω από την αίθουσα ο Αλέξης Κούγιας δήλωσε πως στην υπόθεση αυτή έχουν ακουστεί "τέρατα" ενώ για τον Μάνο Δασκαλάκη ανέφερε πως "έχει απαράδεκτη συμπεριφορά απέναντι στην κατηγορουμένη και την οικογένειά της".





