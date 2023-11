Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Αποχώρησαν η Έφη Αχτσιόγλου και η ομάδα της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτός ΣΥΡΙΖΑ η Έφη Αχτσιόγλου και άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι είναι. Το κείμενό τους.

-

Η Έφη Αχτσιόγλου και 8 ακόμα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτητοποιήθηκαν, όπως ανακοίνωσαν στον Πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα ο Αλέξης Χαρίτσης και ο Νάσος Ηλιόπουλος.

«Στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή μιλάμε για 11 ανθρώπους που έχουν αποχωρήσει, οπότε ναι, είμαστε 11», δήλωσε ο Νάσος Ηλιόπουλος εκτός κάμερας εξερχόμενος από το γραφείο του Προέδρου της Βουλής και συμπλήρωσε πως, «δεν είναι εύκολη απόφαση για εμάς αυτό το πράγμα. Είναι η μόνη απόφαση με την οποία αισθανόμαστε ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε το πολιτικό πλαίσιο με το οποίο εκλεγήκαμε και το οποίο λέγαμε αυτά τα χρόνια. Για εμάς από εδώ και πέρα είναι η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση».

Ο Αλέξης Χαρίτσης, από πλευράς του, δεν απάντησε στο αν και ποιος θα είναι επικεφαλής της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας και ζήτησε «λίγες ημέρες υπομονή» τονίζοντας πως «όλα θα γίνουν εν καιρώ».

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν ανεξαρτητοποιηθεί ακόμη δύο βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και η Πέτη Πέρκα.

Όπως ανακοινώθηκε αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ η Έφη Αχτσιόγλου και οι βουλευτές:

Αναγνωστόπουλου Σία

Αχτσιόγλου Έφη

Ζειμπεκ Χουσεΐν

Ηλιόπουλος Νάσος

Τζανακόπουλος Δημήτρης

Τζούφη Μερόπη

Φερχάτ Οζγκιουρ

Φωτίου Θεανώ

Χαρίτσης Αλέξης

Η δήλωση αποχώρησης από τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις σήμερα:

Απελευθέρωση ομήρων: Τι συμφώνησαν Ισραήλ - Χαμάς

Αναγνωστόπουλος: Οι προσφορές 1+1 είναι δώρο για την επιχείρηση, όχι για τον καταναλωτή

Μπακς: Ήττα για την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο