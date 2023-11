Πολιτική

Μητσοτάκης: Κοσμογονία οι επενδύσεις που κάνουμε στις λιμενικές μας υποδομές

Αναβαθμίστηκε το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου. Το μήνυμα Μητσοτάκη.

«Συντελείται μια πραγματική κοσμογονία στις επενδύσεις που κάνουμε στις λιμενικές μας υποδομές. Μια κοσμογονία που θα έλεγα ότι άργησε. Σκεφτείτε μια χώρα με τόσο μεγάλη και εκτεταμένη ακτογραμμή να έχει τα λιμάνια της ουσιαστικά παρατημένα. Γιατί αυτή ήταν η κατάσταση την οποία βρήκαμε. Κάνουμε σημαντική πρόοδο, το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου είναι μια μόνο ψηφίδα σε αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό μωσαϊκό που αφορά συνολικά τις λιμενικές μας υποδομές» τόνισε στον χαιρετισμό του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εκδήλωση για την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης και επέκτασης του Λιμένα Αγίου Κωνσταντίνου.

Επισήμανε ότι η επένδυση που γίνεται δεν δίνει μόνο τη δυνατότητα σε περισσότερους επισκέπτες να αναχωρήσουν από τον Αγ. Κωνσταντίνο προς προορισμούς στην Εύβοια ή στις Σποράδες, αλλά δίνει τη δυνατότητα στην περιφέρεια της Στερεάς και ειδικά στη Φθιώτιδα να υποδεχθεί και επισκέπτες καθώς το λιμάνι πια θα μπορεί να είναι προσβάσιμο σε μικρά και μεσαία κρουαζιερόπλοια.

«Σε αυτό τον αναπτυξιακό σχεδιασμό βουνού και θάλασσας πιστεύω ότι ο 'Αγιος Κωνσταντίνος μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και χαίρομαι που μπορέσαμε μέσα από μια δημόσια επένδυση να συνδράμουμε στην ανάπτυξη της περιοχής προσθέτοντας μια σημαντική λιμενική υποδομή» είπε.

Κλείνοντας ο πρωθυπουργός ευχήθηκε να είναι καλοτάξιδα τα πλοία που θα χρησιμοποιήσουν το λιμάνι και ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να επενδύει στην ανάπτυξη της περιοχής μέσα από οδικές διαμορφώσεις.

«Στην αρχή της δεύτερης τετραετίας η έμφαση δίνεται στην δρομολόγηση και την παράδοση των έργων, διότι αυτό το οποίο μετράει είναι το αποτέλεσμα» υπογράμμισε.

