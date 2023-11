Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για αποχωρήσεις: Περιφρονούν τη λαϊκή εντολή- Η Ιστορία θα κρίνει

Η πρώτη αντίδραση από την Κουμουνδούρου μετα την αποχώρηση της ομάδας Αχτσιόγλου. Καταλογίζει στους αποχωρήσαντες «περιφρόνηση της λαϊκής εντολής»

Για «την πρώτη διάσπαση στην ιστορία της Αριστεράς» μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη αντίδραση μετά την αποχώρηση της ομάδας Αχτσιόγλου από το κόμμα.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η αποχώρηση των εννέα γίνεται «χωρίς πολιτικό επίδικο και χωρίς ουσιαστική διαφωνία», ενώ μιλά για «περιφρόνηση της λαϊκής εντολής».

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

"Είναι δύσκολο ν’ απαντήσει κανείς στην πρώτη διάσπαση στην Ιστορία της Αριστεράς και του προοδευτικού χώρου που γίνεται εκτός πολιτικών οργάνων, εκτός κομματικών διαδικασιών, χωρίς πολιτικό επίδικο και χωρίς ουσιαστική διαφωνία.

Καθώς φαίνεται, η μόνη «διαφωνία» όσων εγκατέλειψαν σήμερα το κόμμα με το οποίο εξελέγησαν με λίστα τον Ιούνιο του 2023, είναι το αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και η άρνησή τους να αποδεχθούν τη δημοκρατική ετυμηγορία των δεκάδων χιλιάδων μελών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Παραμένει αναπάντητο το ερώτημα ποιοι είναι οι λόγοι και οι επιδιώξεις που οδήγησαν στην περιφρόνηση από πλευράς τους της λαϊκής εντολής.

Η Ιστορία θα κρίνει.

Οι αριστεροί και προοδευτικοί πολίτες επέλεξαν τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να είναι η Αξιωματική Αντιπολίτευση στη Βουλή, η ισχυρή φωνή στην κοινωνία, στις μάχες που δίνονται για την ανατροπή των δεξιών και αντιλαϊκών πολιτικών της κυβέρνησης ΝΔ-Μητσοτάκη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, πιο κοντά στην κοινωνία, πιο ενωμένος, πιο δυνατός, με την παρακαταθήκη του Αλέξη Τσίπρα θα εκφράσει και πάλι την μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας, σε πείσμα όσων απεργάζονται χρόνια τώρα ένα ελεγχόμενο δικομματισμό με ή χωρίς δεκανίκια".





Αποχώρησαν η Έφη Αχτσιόγλου και η ομάδα της

Η Έφη Αχτσιόγλου και 8 ακόμα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτητοποιήθηκαν, όπως ανακοίνωσαν στον Πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα ο Αλέξης Χαρίτσης και ο Νάσος Ηλιόπουλος.

«Στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή μιλάμε για 11 ανθρώπους που έχουν αποχωρήσει, οπότε ναι, είμαστε 11», δήλωσε ο Νάσος Ηλιόπουλος εκτός κάμερας εξερχόμενος από το γραφείο του Προέδρου της Βουλής και συμπλήρωσε πως, «δεν είναι εύκολη απόφαση για εμάς αυτό το πράγμα. Είναι η μόνη απόφαση με την οποία αισθανόμαστε ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε το πολιτικό πλαίσιο με το οποίο εκλεγήκαμε και το οποίο λέγαμε αυτά τα χρόνια. Για εμάς από εδώ και πέρα είναι η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση».

Ο Αλέξης Χαρίτσης, από πλευράς του, δεν απάντησε στο αν και ποιος θα είναι επικεφαλής της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας και ζήτησε «λίγες ημέρες υπομονή» τονίζοντας πως «όλα θα γίνουν εν καιρώ».

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν ανεξαρτητοποιηθεί ακόμη δύο βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και η Πέτη Πέρκα.

Όπως ανακοινώθηκε αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ η Έφη Αχτσιόγλου και οι βουλευτές:

Αναγνωστόπουλου Σία

Αχτσιόγλου Έφη

Ζειμπεκ Χουσεΐν

Ηλιόπουλος Νάσος

Τζανακόπουλος Δημήτρης

Τζούφη Μερόπη

Φερχάτ Οζγκιουρ

Φωτίου Θεανώ

Χαρίτσης Αλέξης

