ΑΕΚ - Γκαρσία: “Απών” από τα επόμενα ματς

Γιατί θα αναγκαστεί να απέχει από τους επόμενους κρίσιμους αγώνες της Ένωσης ο Λιβάι Γκαρσία. Τι αναφέρουν πηγές της ΑΕΚ για την κατάσταση του.

Απών από τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις της ΑΕΚ θα είναι ο Λιβάι Γκαρσία.

Ο πρώτος σκόρερ της ομάδας στην περσινή σεζόν, επέστρεψε από το Τρίνινταντ & Τομπάγκο με πρόβλημα στους κοιλιακούς, όπως αποκάλυψε το ιατρικό επιτελείο της εθνικής ομάδας της χώρας του. Από την ΑΕΚ επιβεβαιώθηκε ότι το πρόβλημα εντοπίστηκε στις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε στην Αθήνα, αλλά δεν αποσαφηνίζεται η σοβαρότητά του.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν από την ΠΑΕ, δεν σχετίζεται με τους τραυματισμούς που αντιμετώπισε από την αρχή της σεζόν, πρόκειται για κάτι καινούριο.

Συνεπώς, θα ακολουθήσει συντηρητική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται μέρα με τη μέρα.

Αυτό που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, είναι η απουσία του από τους δύο πολύ κρίσιμους επόμενους αγώνες που θα δώσει τις προσεχείς επτά ημέρες η ΑΕΚ, με τον ΠΑΣ στα Γιάννινα (26/11) και με τη Μπράιτον στη Νέα Φιλαδέλφεια (30/11).

Απών από το ματς των Ιωαννίνων θα είναι πιθανότατα και ο Γενς Γιόνσον ο οποίος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και σήμερα, με την επιστροφή των διεθνών. Οι μόνοι που αναμένονται αύριο για να ενσωματωθούν στην προετοιμασία, είναι ο Κάλενς από το Περού και ο Πινέδα από το Μεξικό.

