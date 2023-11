Οικονομία

Δικηγόροι: Αποχή για το φορολογικό νομοσχέδιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολυήμερη αποχή αποφάσισαν οι δικηγόροι της Αθήνας. Ποιες δίκες και άλλες διαδικασίες δεν θα γίνουν. Στο ΔΣΑ κλήθηκε για εξηγήσεις ο Κωστής Χατζηδάκης.

-

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών κατά τη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του με αφορμή το φορολογικό νομοσχέδιο αποφάσισε αποχή από την ερχόμενη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 έως και την ερχόμενη Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023, οπότε θα συνεδριάσει εκ νέου το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ αποφάσισε την καθολική αποχή από όλες τις δίκες και διαδικασίες (Κτηματολόγιο, υποθέσεις Τραπεζών και Δημοσίου, προσημειώσεις, καταθέσεις, κ.λπ.) από την ερχόμενη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023, όπου θα συνεδριάσει εκ νέου το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ακόμη, από το ΔΣΑ κλήθηκε την ερχόμενη Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 (3μ.μ.) ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης με την ιδιότητα του δικηγόρου, να παρέχει εξηγήσεις επί του περιεχομένου του επίμαχου νομοσχεδίου.





Ειδήσεις σήμερα:

Προαστιακός: Αλαλούμ σε δρομολόγιο προς Αεροδρόμιο

Κορονοϊός: 27 νεκροί σε 7 μέρες - Δεκάδες διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ

Χαρίτσης στον ΑΝΤ1: Ο Κασσελάκης απαξιώνει τον ΣΥΡΙΖΑ, εμάς μας νοιάζει ο Μητσοτάκης (βίντεο)