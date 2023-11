Κοινωνία

Τροχαίο - Βάρκιζα: Νεκρές δύο γυναίκες στην Λεωφόρο Σουνίου (βίντεο)

Πως συνέβη η ητραγωδία με θύματα τις δύο νεαρές, οι οποίες επέβαιναν σε αυτοκίνητο, μαζί με άλλα τρία άτομα που τραυματίστηκαν.

Τροχαίο δυστύχημα με δύο γυναίκες να απεγκλωβίζονται χωρίς τις αισθήσεις τους και άλλους συνολικά τέσσερις τραυματίες σημειώθηκε τα ξημερώματα, στην Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, στο ύψος της Βάρκιζας, λίγο μετά την Λίμνη Βουλιαγμένης..

Στο τροχαίο δυστύχημα, που σημειώθηκε λίγο πριν από τη μία τα ξημερώματα της Παρασκευής, ενεπλάκησαν δύο αυτοκίνητα. τα οποία συγκρούστηκαν μεταξύ τους, όταν σύμφωνα με πληροφορίες το ένα βγήκε από την πορεία του και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Επί τόπου έσπευσαν πυροσβέστες που απεγκλώβισαν από το ένα αυτοκίνητο δύο γυναίκες χωρίς τις αισθήσεις τους και άλλα δύο άτομα τραυματισμένα ενώ κατά πληροφορίες στο ίδιο αυτοκίνητο ήταν και πέμπτος επιβάτης τραυματίας, που δεν χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί από πυροσβέστες.

Οι δύο γυναίκες που έχασαν την ζωή τους, είναι νεαρής ηλικίας, όπως μετέδωσε ο Λάζος Μαντικός στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η μία νεκρή ήταν αλβανικής καταγωγής και μόλις 18 ετών, καθώς είχε γεννηθεί το 2005.

Στο έτερο όχημα που ενεπλάκη στην σύγκρουση, πληροφορίες επέβαιναν δύο άτομα, το ένα εκ των οποίων τραυματίστηκε.

