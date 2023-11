Life

“Το Πρωινό”- Αδερφός Σταμάτη Γαρδέλη: Είναι πολύ καλύτερα, δεν θέλει πολλές επαφές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκάλυψε ο αδερφός του ηθοποιού στο "Πρωινό"

-



Ο αδελφός του Σταμάτη Γαρδέλη, Παναγιώτης Γαρδέλης, μίλησε ζωντανά στο Πρωινό για τη νοσηλεία του ηθοποιού στο Δαφνί.

Ειδικότερα, ο Παναγιώτης Γαρδέλης είπε χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ καλύτερα ο Σταμάτης. Τον έχω δει. Δεν θέλει πολλές επαφές με κόσμο, στην κατάσταση που βρίσκεται. Βρίσκεται σε καλά χέρια, είναι ευχαριστημένος από τους γιατρούς. Έχω την ευκαιρία να πω κι ένα δημόσιο ευχαριστώ στους γιατρούς που κάνουν ό,τι μπορούν για τον ασθενή. Τη γνώριζα την ιστορία με το εξοχικό. Είχε μπλέξει σε έναν κυκεώνα γραφειοκρατίας. Είναι το αδιέξοδο του ελληνικού δημοσίου, που πας σε μία υπηρεσία, βρίσκεις προσκόμματα στην άλλη υπηρεσία και γενικώς υπάρχει ένα τρέξιμο».

Στη συνέχεια, ο αδελφός του Σταμάτη Γαρδέλη ανέφερε: «Δεν γνώριζα τίποτα, το έμαθα ξαφνικά από τα media. Προφανώς δεν ήθελε να μας στενοχωρήσει, καθώς η μάνα μας είναι υπερήλικη. Και προφανώς δεν ήθελε να δημιουργήσει θέμα. Το έκανε για να μην μας ενοχλήσει».

Όπως επεσήμανε ο Παναγιώτης Γαρδέλης, ο ηθοποιός συμμετείχε τα τελευταία χρόνια σε ριάλιτι, καθώς οι λόγοι ήταν βιοποριστικοί.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Βάρκιζα: Νεκρές δύο γυναίκες στην Λεωφόρο Σουνίου (βίντεο)

Δυτική Όχθη: Νεκρός 12χρονος Παλαιστίνιος από σφαίρα στο στήθος

Τροχαίο - Σίνδος: Σκοτώθηκε οδηγός στην Εθνική Οδό (βίντεο)