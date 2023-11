Υγεία - Περιβάλλον

Η Χειρουργική προσφέρει οριστική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε πως μπορεί να αντιμετωπιστεί οριστικά η παχυσαρκία, με την βοήθεια του χειρουργού.

-

Η συμβολή της χειρουργικής στην αντιμετώπιση περιστατικών κλινικά σοβαρής παχυσαρκίας τις τελευταίες δεκαετίες είναι ανεκτίμητη. Η αξία της πλέον είναι ανεκτίμητη, λόγω της τεράστιας αύξησης περιστατικών της νόσου που ονομάζεται παχυσαρκία παγκοσμίως.

«Η παχυσαρκία όπως πολλοί πιστεύουν δεν αποτελεί μόνο εμπόδιο στη δημιουργία ενός συγκεκριμένου αισθητικού μοντέλου. Είναι πια αποδεδειγμένα μια σοβαρή νόσος η οποία θέτει σε ρίσκο την ευζωία του ατόμου, παγιδεύοντάς το σε έναν ατέρμονο κύκλο προβλημάτων και ταλαιπωρίας» τονίζει ο κ. Χαράλαμπος Σπυρόπουλος Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Γ' Χειρουργικής Κλινικής / Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Πεπτικού Συστήματος, Παχυσαρκίας και Διαβήτη Metropolitan General, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρίας Παχυσαρκίας (Ε.Χ.Ε.Π.).

Αντιμετωπίζεται οριστικά η παχυσαρκία;

«Όταν ο ασθενής είναι υπέρβαρος ή εμφανίζει παχυσαρκία πρώτου και δευτέρου βαθμού, η αρχική προσέγγιση συνήθως είναι συντηρητική. Συγκεκριμένα, προτείνονται αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, όπως είναι η διατροφή και η ένταξη της άσκησης στο καθημερινό πρόγραμμα. Ταυτόχρονα, υπάρχουν πλέον διαθέσιμα νέα φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην ελάττωση του σωματικού βάρους έως και 20%. Σε περιπτώσεις όμως που η συντηρητική θεραπεία αποτύχει, ιδίως σε παχυσαρκία μεγαλύτερου βαθμού ή επί πολλών συν-νοσηροτήτων, τότε η θεραπεία πρώτης γραμμής είναι η χειρουργική», επισημαίνει ο ειδικός.

Οι σύγχρονες επεμβάσεις για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Οι πλέον σύγχρονες επεμβάσεις που διενεργούνται για την οριστική και ασφαλή αντιμετώπιση της παχυσαρκίας είναι:

Επιμήκης γαστρεκτομή (γαστρικό μανίκι/sleeve): Σε αυτή την επέμβαση αφαιρείται το μεγαλύτερο μέρος του στομάχου. Στόχος είναι ο περιορισμός της λήψης τροφής και η πρόκληση ανορεξίας μέσω ορμονικών μηχανισμών.

(γαστρικό μανίκι/sleeve): Σε αυτή την επέμβαση αφαιρείται το μεγαλύτερο μέρος του στομάχου. Στόχος είναι ο περιορισμός της λήψης τροφής και η πρόκληση ανορεξίας μέσω ορμονικών μηχανισμών. Γαστρική παράκαμψη (γαστρικό bypass): Δημιουργείται ένας γαστρικός θύλακος μέσω του οποίου προωθείται η τροφή στο περιφερικό λεπτό έντερο. Στόχος της επέμβασης είναι ο περιορισμός της χωρητικότητας του στομάχου και κατ΄ επέκταση της απορρόφησης θερμίδων.

(γαστρικό bypass): Δημιουργείται ένας γαστρικός θύλακος μέσω του οποίου προωθείται η τροφή στο περιφερικό λεπτό έντερο. Στόχος της επέμβασης είναι ο περιορισμός της χωρητικότητας του στομάχου και κατ΄ επέκταση της απορρόφησης θερμίδων. Γαστρική παράκαμψη μίας αναστόμωσης (OAGB): Δημιουργείται ένας επιμήκης γαστρικός θύλακος ο οποίος συνδέεται περιφερικά με το λεπτό έντερο. Στόχος της επέμβασης είναι η πρόκληση ελάχιστης απορρόφησης θερμίδων.

(OAGB): Δημιουργείται ένας επιμήκης γαστρικός θύλακος ο οποίος συνδέεται περιφερικά με το λεπτό έντερο. Στόχος της επέμβασης είναι η πρόκληση ελάχιστης απορρόφησης θερμίδων. Χολοπαγκρεατική εκτροπή / επέμβαση SADI-S / επέμβαση SASI : Πρόκειται για επεμβάσεις δυσαπορροφητικού τύπου. Στόχος εδώ είναι η μεγιστοποίηση της δυσαπορρόφησης θερμίδων, η οποία επιτυγχάνεται μέσω του αποκλεισμού μεγάλου τμήματος του λεπτού εντέρου.

/ : Πρόκειται για επεμβάσεις δυσαπορροφητικού τύπου. Στόχος εδώ είναι η μεγιστοποίηση της δυσαπορρόφησης θερμίδων, η οποία επιτυγχάνεται μέσω του αποκλεισμού μεγάλου τμήματος του λεπτού εντέρου. Επανεγχειρήσεις παχυσαρκίας: Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί η επανεγχείρηση της παχυσαρκίας. Οι συνηθέστεροι λόγοι μπορεί να είναι η κακή τεχνική στην πρώτη επέμβαση και η εμφάνιση επιπλοκών.

Τι να περιμένω μετά από μία επέμβαση παχυσαρκίας;

Μετά από μια σύγχρονη επέμβαση για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας από εξειδικευμένο χειρουργό, «μπορείτε να κερδίσετε ξανά τη ζωή σας», δηλώνει ο κ. Σπυρόπουλος αναφέροντας τα οφέλη μιας τέτοιας χειρουργικής πράξης:

Θα πάρετε εξιτήριο μία με δύο ημέρες μετά το χειρουργείο.

Θα έχετε χάσει το 80 με 90% του περιττού λίπους σε διάστημα έξι μηνών.

Θα χρειαστεί να προβείτε σε ορισμένες αλλαγές στη διατροφή σας, ανάλογα με το είδος της επέμβασης στην οποία έχετε υποβληθεί.

Συνιστάται να εντάξετε την ήπια άσκηση στο καθημερινό σας πρόγραμμα.

Θα δείτε βελτίωση ή θα αντιμετωπίσετε πλήρως συν-νοσηρότητες της παχυσαρκίας όπως είναι ο διαβήτης τύπου 2, η υπνική άπνοια, η υπέρταση κλπ.

Μια επέμβαση παχυσαρκίας μπορεί να σας δώσει τα αποτελέσματα που προσδοκάτε, αλλά η διατήρησή τους απαιτεί και τη δική σας συμβολή. Έχοντας στο πλευρό σας εξειδικευμένους και έμπειρους ιατρούς μπορείτε να βελτιώσετε σημαντικά την καθημερινότητά σας με ασφάλεια», καταλήγει ο κ. Σπυρόπουλος.