Πανσέληνος Νοεμβρίου: Έρχεται το “φεγγάρι του Κάστορα”

Πως πήρε το όνομα της η προτελευταία πανσέληνος της χρονιάς.

Η πανσέληνος του Νοεμβρίου θα έρθει την προσεχή Δευτέρα με το «φεγγάρι του κάστορα».

Τόσο η πανσέληνος, όσο και ολόκληρος ο μήνας κατά τον οποίο πραγματοποιείται, παίρνουν συνήθως το όνομά τους από τα φυσικά φαινόμενα και τις συνήθειες του ζωικού βασιλείου που χαρακτηρίζουν την περίοδο αυτή. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρος ο Νοέμβριος είναι ο «μήνας του Κάστορα».

Συνήθως, οι ονομασίες της Πανσελήνου και του εκάστοτε μήνα δίνονται από τις φυλές ιθαγενών της Αμερικής. Συγκεκριμένα για το Νοέμβριο, ο κάστορας αναφέρεται στα χαριτωμένα τρωκτικά, τα οποία μέχρι τις αρχές έχουν ήδη συλλέξει αρκετό φαγητό, προτού βρουν καταφύγιο μέσα στα δέντρα.

