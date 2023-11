Life

“The 2Night Show”: Best of την Παρασκευή με αφιέρωμα στη “Μάγισσα”

Ένα “The 2Night Show” θα προβληθεί το βράδυ της Παρασκευής από τον ΑΝΤ1.

Απόψε, στις 22:30 το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου έρχεται με μία best of εκπομπή, αφιερωμένη στην επιτυχημένη σειρά «Η Μάγισσα».

Στο αποψινό Best Of του «The 2Night Show» θα υπάρχει πολλή … «μαγεία» μέσα από τις καλύτερες στιγμές των συνεντεύξεων, που έδωσαν στον Γρηγόρη Αρναούτογλου αγαπημένοι ηθοποιοί της σειράς «Η Μάγισσα».

Έλλη Τρίγγου, Κατερίνα Λέχου, Νίκος Ψαρράς, Στεφανί Καπετανίδη, Καλλιόπη Χάσκα και Μιχάλης Αφολαγιάν μιλούν για τον ρόλο τους και για την εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους στη μεγαλύτερη τηλεοπτική παραγωγή της χρονιάς, που από την πρώτη στιγμή έχει συγκλονίσει τους τηλεθεατές με τη δυνατή πλοκή και την κινηματογραφική αισθητική της.

«The 2Νight Show»: Απόψε, Παρασκευή 24 Νοεμβρίου, στις 22:30.

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης

