Ο Όσκαρ Πιστόριους αποφυλακίζεται

Η αντίδραση της οικογένειας της Ρίβα Στέενκαμπ για την αποφυλάκιση του Όσκαρ Πιστόριους.

Δέκα χρόνια μετά την δολοφονία της φίλης του Ρίβα Στέενκαμπ, ο πρώην παραολυμπιονίκης Οσκαρ Πιστόριους, 37 ετών, κέρδισε σήμερα την υπό όρους αποφυλάκισή του.

«Το τμήμα σωφρονιστικών υπηρεσιών επιβεβαιώνει την υπό όρους αποφυλάκιση του κ. Οσκαρ Πιστόριους από τις 5 Ιανουαρίου 2024», αναφέρεται στην ανακοίνωση των σωφρονιστικών υπηρεσιών έπειτα από την απόφαση ad hoc επιτροπής στην φυλακή κοντά στην Πρετόρια όπου εκτίει την ποινή του ο Οσκαρ Πιστόριους.

Ο πατέρας της Στέενκαμπ έχει πεθάνει και η μητέρα της απουσίαζε από τη δικάσιμο, όμως δεν υπήρξε αντίδραση από τον δικηγόρο της. Ο όρος που έθεσε η οικογένεια της Στέενκαμπ είναι να υποβληθεί ο Πιστόριους σε θεραπεία για τον έλεγχο του θυμού του και σε κοινωνική εργασία.

Ο παραολυμπιονίκης είχε πυροβολήσει τη σύντροφό του μέσα στο σπίτι τους, στο μπάνιο, υποστηρίζοντας πως την πέρασε για διαρρήκτη. Τα τραύματα ήταν πολλαπλά και η δολοφονία της ήταν την παραμονή του Αγίου Βαλεντίνου.

