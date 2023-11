Πολιτισμός

Κηδεία - Βάσω Χατζή: Θρήνος και τραγούδια στο “τελευταίο αντίο" (βίντεο)

Σπουδαία ονόματα του πενταγράμμου συνόδευσαν την σπουδαία τραγουδίστρια του λαϊκού και δημοτικού τραγουδιού, στην τελευταία της κατοικία.

Η Βάσω Χατζή, η σπουδαία τραγουδίστρια του λαϊκού και δημοτικού τραγουδιού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

Η κηδεία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στην Ασωπία της Βοιωτίας με συγγενείς, φίλους και θαυμαστές να δίνουν το παρών.

Στη νεκρώσιμη ακολουθία, μεταξύ άλλων, παρευρέθηκαν η Χαρά Βέρρα, ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος με τον εγγονό του, η Γωγώ Τσαμπά, ο Γιάννης Καψάλης και η Σάσα Σταμάτη.

Στεφάνι για τη μνήμη της Βάσως Χατζή έστειλε και ο Σταμάτης Γονίδης.

Άνθρωποι που παρευρέθηκαν στο τελευταίο αντίο ανέβασαν βίντεο στα social media, με εικόνες από την κηδεία.





Καρδιές ράγισαν όταν μια ορχήστρα έπαιζε αγαπημένα τραγούδια της εκλιπούσας, την ώρα του ενταφιασμού της Βάσως Χατζή.

