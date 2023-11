Παράξενα

Βρετανία: γυναίκα πέθανε επειδή ήπιε πολύ νερό

Τι καταγγέλει ο σύζυγός της και πώς οδηγήθηκε στο θάνατο η νοσηλευόμενη μητέρα.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στη Βρετανία και πιο συγκεκριμένα, σε ψυχιατρική κλινική του Νότιγχαμ, όταν μια γυναίκα, έχασε τη ζωή της από την υπερβολική κατανάλωση νερού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, η γυναίκα που ήταν μητέρα δύο παιδιών έχασε απρόσμενα τη ζωή της, γιατί έπαθε εγκεφαλικό και στη συνέχεια έπεσε σε κώμα, επειδή ήπιε πολύ νερό.

Πρόκειται για την 45χρονη Michelle Whitehead που νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Ψυχικής Υγείας Millbrook στο Νότιγχαμ στις 5 Μαΐου του 2021, γιατί υπέστη ψυχική κατάρρευση.

Η γυναίκα έπασχε από ψυχογενή πολυδιψία, μια πάθηση που «παρατηρείται συχνά σε άτομα με ψυχιατρικές διαταραχές ή/και νευροαναπτυξιακές διαταραχές».

NHS staff failed mum who died from drinking too much water https://t.co/8njH4Q1wxV — BBC News (UK) (@BBCNews) November 23, 2023

Ο σύζυγός της, Michael Whitehead ανέφερε πως το προσωπικό της κλινικής δεν έκανε έγκαιρη διάγνωση και άφησε μόνη της τη γυναίκα, ώστε να πάρει τα χάπια της και συνέβη το μοιραίο.

Το Nottinghamshire Healthcare NHS Foundation Trust παραδέχθηκε οκτώ παραλείψεις, μεταξύ των οποίων η απόσπαση της προσοχής των υπαλλήλων από τα κινητά τους τηλέφωνα και ο σύζυγος της Michelle Whitehead κατέθεσε μήνυση με την εισαγγελία να ερευνά το περιστατικό για τα λάθη του νοσοκομείο με στόχο την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

